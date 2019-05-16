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Найдорожча модель знялася для Vogue: ефектні кадри

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Кендалл Дженнер - фото 1
Кендалл Дженнер / Instagram

Учасниця американського реаліті-шоу і найдорожча модель у світі Кендалл Дженнер знялася для популярного глянцю Vogue. Знімки з фотосесії з'явилися на офіційній сторінці зірки в Instagram.

Так, красуня Дженнер приміряла кілька літніх образів. На одному з фото вона в купальному бюстгальтері і масивній спідниці боса стрибає на галявині. На другому – відображена на тлі моря і великого дерева в асиметричному різнобарвному платті.

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Дженнер знялася разом з моделлю Вітторією Серетті. Дівчата позували у відвертих нарядах і широких солом'яних капелюхах, а також у ефектних шифонових сукнях.

Найдорожча модель знялася для Vogue: ефектні кадри - фото 327830

Найдорожча модель знялася для Vogue: ефектні кадри - фото 327831

Найдорожча модель знялася для Vogue: ефектні кадри - фото 327832

Найдорожча модель знялася для Vogue: ефектні кадри - фото 327833

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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