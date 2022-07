Scorpions солідарні з Україною: музиканти підняли синьо-жовтий прапор на своєму концерті

Світові зірки не припиняють підтримувати Україну в цій російсько-українській війні. Свою позицію просто зі сцени висловили й музиканти легендарного рок-гурту Scorpions.

В Ізраїлі відгримів концерт Scorpions. Зокрема, гурт виконав хіт "Wind of Change", у якому замінили слова, а під час виступу артисти підняли прапор України. Відповідне відео з'явилося на офіційній сторінці Scorpions в Instagram.

Так, фронтмен Клаус Майне взяв із натовпу глядачів український прапор і під овації заспівав кілька рядків пісні, в якій тепер не згадується Москва і парк Горького. Натомість там є такі слова: Now listen to my heart, it says Ukrainia ("А тепер послухай моє серце – воно каже Україна").

