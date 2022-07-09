Coldplay українською заспівали "Обійми" під час концерту у Варшаві – відео

Знамениті музиканти усіляко підтримують Україну, але не часто почуєш, як зірки співають українською, що трапилось на недавньому виступі гурту Coldplay. Так хіт "Океану Ельзи" отримав нове звучання, яке варто почути.

Популярні британські рокери Coldplay під час виступу у Варшаві несподівано заспівали українською. Музиканти почали виконувати пісню "Обійми" гурту Океан Ельзи, про що розповіли в соцмережах ОЕ. З перших акордів зал впізнав хіт та загудів, адже зовсім не сподівався почути рідну пісню у Польщі на концерті британських виконавців.

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Основну частину тексту виконував хлопець, якого Coldplay "зустріли на набережній Вісли", а вокаліст гурту Кріс Мартін приєднався до нього на приспіві. У юнака з неймовірним голосом з собою був і прапор України на гітарі, який яскраво майорів зі сцени. Як Мартін зізнався пізніше, переклад треку йому не відомий, але сама пісня дуже подобається.

Coldplay – Обійми (Океан Ельзи), дивіться відео онлайн:

Якщо ж ви не знайомі з Coldplay, то це британський рок-гурт, створений 1996 року. Вони входять до переліку найвідоміших рокерів, а крім музики активно займаються благодійністю. Також у них є спільні треки з чарівними Beyonce та Ріанною, які ви точно чули:

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