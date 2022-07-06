Голлівудська зірка спродюсувала та озвучила документалку про битву за Харків

Кейт Бланшетт, голлівудська актриса та посол доброї волі ООН, створила документальну кінострічку про битву за Харків. Читайте далі та дізнайтеся, як і де можна переглянути цей фільм!

Актриса театру та кіно Кейт Бланшетт працювала над документальним фільмом про українське місто Харків. Про це повідомляє видання "РБК-Україна".

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Назва документальної стрічки – "Ukraine: Life Under Attack". Кіно розповідає історію про воєнний час, пожежника і двох медпрацівників, які працюють у цих умовах війни. Глядач побачить і величезну кількість мирних жителів, які були вимушені покинути рідні домівки через вторгнення рф.

Де подивитися документалку "Ukraine: Life Under Attack"?

На сайті британського телеканалу Channel 4 за попередньою реєстрацією за ЦИМ посиланням

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