На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Популярна рок-музика: нові пісні тижня, які зарядять драйвом
-
- 23
Популярні і новенькі рок-гурти заряджають новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ підготувало плейлист нової рок-музики за квітень 2019!
Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою новий кліп американців Crown The Empire та свіжий кавер на Billie Eilish - Bury A Friend, а також Smells Like Teen Spirit - Nirvana. Насолоджуйтесь:
Новинки попереднього тижня слухайте тут
Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:
Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.
Список треків:
Crown The Empire - Sudden Sky
Le Butcherettes - in /THE END (Official Music Video)
Dave Hause - Fireflies
Movements - Full Circle (Official Music Video)
Eat Your Heart Out - Carousel (Official Music Video)
Veridian - Lie (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
The Standby - Wintersun (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
INDIGHXST - Pyromance (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
Osatia - All In Time (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
From Ashes To New - My Name (Official Music Video)
IMMINENCE - Saturated Soul (OFFICIAL VIDEO)
In Vein - Gory Days (Official Music Video)
Billie Eilish - ""Bury A Friend" (Cover by The Animal In Me)
Oh, Weatherly - Without My Ring (I Think I Want You) (Official Music Video)
With Confidence - Pâquerette (Without Me) (Official Music Video)
Heart Attack Man - "Out For Blood" (official video)
Juice WRLD - Robbery (Cover by Flight Paths)
Smells Like Teen Spirit - Nirvana (Fame On Fire Cover) *LAST COVER EVER*
The Brave - Burn [Official Music Video]
Thornhill - Coven
LIMBS - Abandoned [Official Music Video]
Читайте також: MARUV – Siren Song: вийшов еротичний кліп на переможну пісню Нацвідбору
-
11:25Популярна рок-музика: нові пісні тижня, які зарядять драйвом
-
10:50Після важкого дня: епічні фото котів, які заснули у дивних місцях
-
10:27Найкрасивіша гравець у покер похизувалась пишними формами (18+)
-
09:51Це популярний напій пришвидшує обмін речовин
-
09:29Яку погоду очікувати 6 квітня в Україні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:54Два в одному: Oppo запатентувала дизайн смартфона з висувним екраном
-
08:32Сімейні розваги: мама з доньками підкорює мережу креативом
-
08:05Авіаквитки з України від 10 євро: Великодній розпродаж від Ryanair
- 05 квітня
-
22:53Секс з допінгом: що вживають перед інтимом по всьому світу
-
22:21Найкращі смартфони за співвідношенням ціна та продуктивність: рейтинг AnTuTu
-
21:53Названо країни Європи з найнебезпечнішими дорогами
-
21:24Науковці розповіли, чому наше життя супроводжує ностальгія
-
21:05Ліга сміху 5 сезон 6 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:006 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Вони все розуміють: учені зробили очікувану заяву про котів
-
20:23iPhone SE 2 не буде: Apple готує абсолютно нову компактну модель
-
19:59Ірина Шейк показала пікантне фото у сексуальному наряді
-
19:50Холостяк 5 випуск 2019: дивитись онлайн, хто покинув 9 сезон
-
19:43Скільки отримала дружина Джеффа Безоса після розлучення: сума вражає
-
19:27Голлівудська красуня вразила голим фото
-
19:12Як би виглядало сучасне місто на воді: бачення архітекторів
-
19:08Тимошенко відповіла на пропозицію вести дебати Порошенка і Зеленського
-
18:57Режисер відомого хоррора зніме стрічку про Тимошенко, – ЗМІ
-
11:25Популярна рок-музика: нові пісні тижня, які зарядять драйвом
-
08:05Авіаквитки з України від 10 євро: Великодній розпродаж від Ryanair
- 05 квітня
-
22:53Секс з допінгом: що вживають перед інтимом по всьому світу
-
21:05Ліга сміху 5 сезон 6 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
-
18:25Гороскоп на 6 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:30Дебати президентів України: відео, як дискутували всі "попередники"
-
14:00Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися
-
12:20Зарплата президента на Радіо МАКСИМУМ: третій переможець отримав 28 тисяч гривень
-
11:17Порошенко і Зеленський здали аналізи: оголошено перші результати
-
09:05Привітання з Днем ангела Лідії: вірші, смс і картинки на іменини
-
07:15Прогноз погоди на 5 квітня в Україні
- 04 квітня
-
21:205 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:00Порошенко vs Зеленський: найприкольніші меми про дебати кандидатів
-
18:46Зеленський запропонував Тимошенко стати ведучою дебатів: відео
-
18:00Хаос чи процвітання? 5 книг, у яких розповідають про майбутнє
-
16:25Як правильно та стильно одягатися високим чоловікам: прості поради
-
14:00Хей-на-на-на: про що йдеться у хіті 90-х, який знає кожен з нас
-
12:30Такі молоді: як виглядали українські політики на початку своєї кар'єри
-
09:26Тіна Кароль і Бумбокс – Безодня: слухайте новий хіт українських зірок
-
08:19Я чекаю: Порошенко прийняв виклик Зеленського на дебати
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 4 квітня
- 03 квітня
-
22:54Ця проста вправа зробить вас справжнім секс-гігантом
-
20:50Секс СМС: 6 прикладів інтимних листувань українських депутатів (18+)
-
19:22Політичний срач словами українських хітів 90-х: ідеальний батл опонентів
-
18:30Гороскоп на 4 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку