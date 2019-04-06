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Популярна рок-музика: нові пісні тижня, які зарядять драйвом

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Слухайте рок музику онлайн

Популярні і новенькі рок-гурти заряджають новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ підготувало плейлист нової рок-музики за квітень 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою новий кліп американців Crown The Empire та свіжий кавер на Billie Eilish - Bury A Friend, а також Smells Like Teen Spirit - Nirvana. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Crown The Empire - Sudden Sky
Le Butcherettes - in /THE END (Official Music Video)
Dave Hause - Fireflies
Movements - Full Circle (Official Music Video)
Eat Your Heart Out - Carousel (Official Music Video)
Veridian - Lie (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
The Standby - Wintersun (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
INDIGHXST - Pyromance (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
Osatia - All In Time (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
From Ashes To New - My Name (Official Music Video)
IMMINENCE - Saturated Soul (OFFICIAL VIDEO)
In Vein - Gory Days (Official Music Video)
Billie Eilish - ""Bury A Friend" (Cover by The Animal In Me)
Oh, Weatherly - Without My Ring (I Think I Want You) (Official Music Video)
With Confidence - Pâquerette (Without Me) (Official Music Video)
Heart Attack Man - "Out For Blood" (official video)
Juice WRLD - Robbery (Cover by Flight Paths)
Smells Like Teen Spirit - Nirvana (Fame On Fire Cover) *LAST COVER EVER*
The Brave - Burn [Official Music Video]
Thornhill - Coven
LIMBS - Abandoned [Official Music Video]

Читайте також: MARUV – Siren Song: вийшов еротичний кліп на переможну пісню Нацвідбору

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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