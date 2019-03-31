Популярні рок пісні: плейлист драйвової музики березня

Популярні і новенькі рок-гурти заряджають новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ підготувало плейлист нової рок-музики за березень 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою новий трек американців Our Last Night та свіжі кавери на популярні композиції. Насолоджуйтесь:

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Плейлист нової рок музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Ariana Grande - "7 Rings" (Rock Cover by Our Last Night) (ft. Derek DiScanio)

Parting Gift - Ensom (Audio)

As It Is - The Wounded World (Shikari Sound System Remix)

Memphis May Fire - Heavy Is The Weight ft. Andy Mineo (Official Music Video)

Inklings - Ambush (Official Music Video)

Thousand Thoughts - Ignite (Official Music Video)

Subvert - Desolate Earth (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Noija - Rebirth (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

HEART OF A COWARD - Drown In Ruin (OFFICIAL VIDEO)

Decayer - End Note (Official Music Video)

Bad Religion - "Do The Paranoid Style"

dying in designer - PTSD (Official Music Video)

Aaron West and The Roaring Twenties - Runnin' Toward the Light (Official Music Video)

Holy Fawn - "Dark Stone" (official video)

Billie Eilish - bury a friend - Rock cover by Halocene

Solence - Ghosts [OFFICIAL VIDEO]

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