На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Популярні рок пісні: плейлист драйвової музики березня
-
- 18
Популярні і новенькі рок-гурти заряджають новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ підготувало плейлист нової рок-музики за березень 2019!
Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою новий трек американців Our Last Night та свіжі кавери на популярні композиції. Насолоджуйтесь:
Новинки попереднього тижня слухайте тут
Плейлист нової рок музики тижня, слухати онлайн:
Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.
Список треків:
- Ariana Grande - "7 Rings" (Rock Cover by Our Last Night) (ft. Derek DiScanio)
- Parting Gift - Ensom (Audio)
- As It Is - The Wounded World (Shikari Sound System Remix)
- Memphis May Fire - Heavy Is The Weight ft. Andy Mineo (Official Music Video)
- Inklings - Ambush (Official Music Video)
- Thousand Thoughts - Ignite (Official Music Video)
- Subvert - Desolate Earth (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Noija - Rebirth (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- HEART OF A COWARD - Drown In Ruin (OFFICIAL VIDEO)
- Decayer - End Note (Official Music Video)
- Bad Religion - "Do The Paranoid Style"
- dying in designer - PTSD (Official Music Video)
- Aaron West and The Roaring Twenties - Runnin' Toward the Light (Official Music Video)
- Holy Fawn - "Dark Stone" (official video)
- Billie Eilish - bury a friend - Rock cover by Halocene
- Solence - Ghosts [OFFICIAL VIDEO]
Читайте також: Ніби кіно: Rammstein випустили скандальний кліп про Німеччину (18+)
-
12:23Чому Папа римський не дає цілувати руки: вірусне відео
-
11:52Відома модель здивувала прозорим вбранням (18+)
-
11:19Популярні рок пісні: плейлист драйвової музики березня
-
10:50Гороскоп на квітень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
-
10:22Вибори 2019: Кличко приїхав голосувати на велосипеді
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
09:51Яку погоду очікувати 31 березня в Україні
-
09:23Як Гвоздик переміг Нгумбу: відео бою 31 березня
-
08:53Науковці знайшли сліди річок, льодовиків і океанів на поверхні Марса
-
08:21Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 зашифрували послання в новому саундтреку
-
05:00Точний час в Києві: яка зараз година в Україні – онлайн годинник
- 30 березня
-
22:40Гвоздик – Нгумбу: анонс, коли і де дивитися онлайн бокс 31-03-2019
-
21:507 архівних фото голлівудських зірок з буремних 90-х
-
21:23Олег Винник зібрався підкоряти Іспанію: огляд зіркових Instagram
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:0131 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Як приготувати пахлаву вдома: легкий рецепт
-
20:20Ви цього не знали: 10 фактів про серіал Гра престолів
-
19:50Вибори президента 2019: графік і години, коли працюють дільниці
-
19:20Зірка реаліті-шоу зваблює екстремально глибоким декольте
-
18:55Кандидати у президенти України: список, хто балотується на вибори 2019
-
18:50Як обрати стиглі продукти в магазині: банан та авокадо
-
18:35Гороскоп на 31 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:20Покемони, Джекі Чан, Сейлор Мун та інші: улюблені мультсеріали 90-х
-
18:02Вибори 2019: які документи треба брати з собою, щоб голосувати
-
11:19Популярні рок пісні: плейлист драйвової музики березня
-
09:23Як Гвоздик переміг Нгумбу: відео бою 31 березня
-
05:00Точний час в Києві: яка зараз година в Україні – онлайн годинник
- 30 березня
-
21:23Олег Винник зібрався підкоряти Іспанію: огляд зіркових Instagram
-
18:20Покемони, Джекі Чан, Сейлор Мун та інші: улюблені мультсеріали 90-х
-
16:20Слово дня: КЕБЕТА
-
14:15Перехід на літній час: чому Україна досі переводить годинники
-
12:15Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у квітні
-
10:20Фанати Гри престолів знайшли всі шість захованих по всьому світу Залізних тронів
-
08:13За день до виборів: прогноз погоди в Україні 30 березня
- 29 березня
-
23:20Коли працюєш не за освітою: 8 найрозумніших порноактрис (фото 18+)
-
20:30Альтернативні дебати кандидатів у президенти: кумедне відео до сліз
-
17:21Кримінальне чтиво через 25 років: як змінилися улюблені герої
-
16:00Шалений Макс, гарні дівчата і Роналду: 5 книг, які захоплюють
-
13:15Марина Порошенко: цікаві факти, стильні образи та пікантні конфузи першої леді України
-
11:40Перехід на літній час 2019: дата, коли переводять годинник в Україні
-
07:58Неоновий демон: фантастичне Токіо в об'єктиві фотографа
- 28 березня
-
23:57Названо ідеальний час, коли жінки хочуть займатися сексом
-
21:2029 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:4110 дурних запитань адвокату: як стати найкращим
-
15:50Слово дня: ЗАГРАВА
-
13:43Слуга народу: вийшла весела пародія на серіал від гуцулки Баби Доцьки
-
12:00Привіт з 90-х: улюблені зарубіжні мультики нашого дитинства
-
11:07Сергій Бабкін – Моє кохання: дивитись новий мінімалістичний кліп
- 27 березня
-
22:53Секс без презерватива: науковці розповіли, хто і чому на нього погоджується