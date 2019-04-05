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MARUV – Siren Song: вийшов еротичний кліп на переможну пісню Нацвідбору

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Прем'єра кліпу MARUV – Siren Song - фото 1
Прем'єра кліпу MARUV – Siren Song

Переможниця Нацвідбору MARUV випустила кліп на пісню Siren Song, з якою вона мала представляти Україну на Євробаченні 2019. Дивіться еротичне відео з елементами БДСМ, якщо вам є 18, звісно!

MARUV (справжнє ім'я – Анна Корсун) відома своїми провокаційними виступами з елементами БДСМ. У кліпі на Siren Song співачка в оточенні дівчат влаштувала гарячі секс-танці, потім опинилася у ванні із червоною рідиною, а наприкінці відео – в одному ліжку з усіма героїнями відео.

Дивитися онлайн новий кліп MARUV – Siren Song (18+):

Відзначимо, що MARUV відмовилася їхати на Євробачення 2019 через нібито "кабальні" умови контракту. При цьому вона обіцяла відмовитися від виступів у Росії, хоч зараз спокійно гастролює та отримує премії в країні-агресорі.

MARUV - фото 319035
MARUV

Дивіться також: MARUV у Вечірньому Кварталі потролила суддів Нацвідбору

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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