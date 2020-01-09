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Супергеройське кіно: нові фільми від Marvel, які вийдуть у 2020 році
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Четверта фаза супергероїки від Marvel розпочинається! Які фантастичні фільми за коміксами вийдуть на екрани вже у 2020 році – читайте далі.
Кіностудія Disney вже встигла оприлюднити дати виходу новеньких стрічок, серед яких і фільми з всесвіту Marvel. Хоча офіційні представники не надто точно вказують прем'єри, але інсайдери вже знають, коли і що варто очікувати. Розповідаємо, які стрічки за коміксами вийдуть у 2020 році.
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Чорна вдова
Оригінальна назва мовою фільму: Black Widow
Жанр: пригоди, бойовик, Marvel
Країна: США, Великобританія
Режисер: Кейт Шортланд
У головних ролях: Скарлетт Йоханссон, Девід Гарбор, Рей Вінстон
Тривалість: - хв.
Коли: з 30 квітня 2020
Чорна вдова закінчила свою історію у стрічці "Месники: Фінал", однак заслужила на сольний фільм. Глядачі ближче познайомляться з персонажем Наташі Романової, у якої було доволі нелегке минуле. Саме навколо нього і розгорнуться події нової картини. Одразу після "Першого месника" Наташа повертається до академії під назвою "Червона кімната", де навчали ставали елітними найманцями КДБ. Саме там вона зустрічає свою сестру Єлену, Меліну та Червоногвардійця.
Чорна вдова, дивитись трейлер фільму онлайн:
Вічні
Оригінальна назва мовою фільму: The Eternals
Жанр: бойовик, драма, Marvel
Країна: США
Режисер: Хлоя Чжао
У головних ролях: Анджеліна Джолі, Кіт Харінгтон, Сальма Хайєк, Браян Тайрі Генрі, Ма Дон Сок
Тривалість: 120 хв.
Коли: з 5 листопада 2020
Якщо сольник Чорної Вдови лише доповнював історію Месників, то Вічні – зовсім нова сторінка, якою починається четверта фаза кіно від Marvel. Не важко здогадатись, що глядачів познайомлять з расою Вічних, які є значно розвинутішою версією людей. Вже більш як 7 тисяч років тому їх створили небожителі. Однак навіть між видами трапляються конфлікти, тому Вічним доведеться захистити звичайних людей від своїх побратимів, які володіють неймовірними силами. До слова, творець багатьох героїв коміксів Marvel Стен Лі частенько з'являвся у камео у всіх стрічках, і існувала теорія, що він також належить до цієї дивовижної раси. Звісно ж, це може бути лише данина пам'яті головному редактору Marvel Comics, але було би приємно, якби він також став частинкою власних коміксів.
Трейлеру Вічних поки немає, зате є фото акторського складу (Тисніть на картинку, щоб відкрити у повному розмірі):
Відзначимо, що далі на екранах вийдуть такі фільми Marvel:
- Доктор Стрендж 2 – 12 грудня 2021
- Чорна Пантера 2 – 7 травня 2021
- Шанг-Чи – 5 листопада 2021
- Капітан Марвел 2 – 18 лютого 2022
- Вартові Галактики 3 – 6 травня 2022
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