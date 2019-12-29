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Найочікуваніші фільми 2020 року: ТОП найкращих прем'єр нового року
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2020 рік підготував чимало подарунків для кіноманів, адже на екрани вийде кілька фільмів від Marvel, оновлений Сонік, новий фільм про Бонда, Мулан та чимало драм, детективів і комедій. Радіо МАКСИМУМ підготувало список найочікуваніших фільмів 2020 року.
Щасливого Різдва
Оригінальна назва мовою фільму: Last Christmas
Жанр: мелодрама, комедія
Країна: Великобританія, США
Режисер: Пол Фіг
У головних ролях: Емілія Кларк, Емма Томпсон, Мішель Єо, Генрі Голдінг
Тривалість: 103 хв.
Коли: з 1 січня 2020
Сюжет стрічки розповідає про те, як головна героїня Кейт з купою поганих звичок та рішення працює у крамниці ельфом перед Різдвом. Якось вона знайомиться з Томом, який видається надто хорошим, щоб бути реальним. Однак взимку Лондон стає неймовірно прекрасним, що змушує цих двох постійно стикатися та відкривати у собі зовсім інших людей.
Щасливого Різдва, дивитись трейлер фільму онлайн:
Дулітл
Оригінальна назва мовою фільму: Dolittle
Жанр: комедія, пригоди, фантастика
Країна: США
Режисер: Стівен Гейган
У головних ролях: Роберт Дауні-молодший., Том Холланд, Рамі Малек, Емма Томпсон, Джон Сіна, Маріон Котіяр, Майкл Шин, Антоніо Бандерас
Тривалість: - хв.
Коли: з 9 січня 2020
Сюжет базується на дитячих книгах Х'ю Лофтинга про ветеринара, який розуміє тварин та може з ними розмовляти. Щоправда, у стрічки на незвичайного лікаря та його пухнастих і пернатих чекає стільки пригод, що глядачам варто бути готовими. До слова, не варто проводити паралель зі стрічками про Доктора Дулітла, якого зіграв Едді Мерфі, адже тоді події відбувались у сучасному реальному світі.
Дулітл 2020, дивитись трейлер фільму онлайн:
Погані Хлопці 3
Оригінальна назва мовою фільму: BAD BOYS FOR LIFE
Жанр: комедія, бойовик
Країна: США
Режисер: Аділь Ель Арбі
У головних ролях: Вілл Сміт, Мартін Ловренс, Ванесса Хадженс
Тривалість: 113 хв.
Коли: з 23 січня 2020
Важко повірити, але головні ролі й досі уміло виконують ті ж актори: Вілл Смітт та Мартін Лоренс, а складають їм компанію Ванесса Хадженс та Александер Людвіг. Сюжет завершить трилогію пригод двох напарників-поліцейських, адже Маркус вирішує нарешті піти у відставку. Однак Майк просить друга допомогти йому з останньою справою. Ще більше пригод, стрілянини, перегонів та тусовок – ось, що чекає фанатів у новому кіно.
Погані Хлопці 3, дивитись трейлер фільму онлайн:
Маленькі жінки
Оригінальна назва мовою фільму: Little Women
Жанр: мелодрама
Країна: США
Режисер: Грета Гервіг
У головних ролях: Меріл Стріп, Емма Вотсон, Тімоті Шаламе, Лора Дерн, Сірша Ронан
Тривалість: 113 хв.
Коли: з 30 січня 2020
Сюжет нового фільму від Грети Гервіг (Леді-Птаха) розповідає про легке життя чотирьох сестер з небагатої родини, які чекають на повернення батька з війни та змушені самі про себе піклуватись. У кожної дівчини є своє захоплення і далеко не кожна мріє лише вийти заміж.
Маленькі жінки, дивитись трейлер фільму онлайн:
Острів фантазій
Оригінальна назва мовою фільму: Fantasy Island
Жанр: детектив, жахи, комедія
Країна: США
Режисер: Джефф Вадлоу
У головних ролях: Меггі Кью, Майкл Пенья, Люсі Хейл, Портія Даблдей, Майкл Рукер, Кім Коутс
Тривалість: - хв.
Коли: з 14 лютого 2020
Нова стрічка базується на однойменному серіалі та розповідає про групу людей, які відправляються на незвичайний тропічний курорт. Річ у тому, що власник цієї зони відпочинку здатен зробити реальними навіть найсміливіші фантазії своїх відвідувачів. Щоправда, це ідеальне місце приховує моторошні таємниці.
Острів фантазій, дивитись трейлер фільму онлайн:
Сонік в кіно або Їжак Сонік
Оригінальна назва мовою фільму: Sonic the Hedgehog
Жанр: мультфільм, фантастика, бойовик, пригоди
Країна: США, Канада, Японія
Режисер: Джефф Фоулер
У головних ролях: Джим Керрі, Джеймс Марсден, Ніл МакДонаф
Тривалість: - хв.
Коли: з 14 лютого 2020
Неймовірно швидкий синій їжак отримав власну екранізацію, за сюжетом якої він потрапляє на нашу планету. Тут Сонік знаходить не лише друга Тома Вачовські, а й нову місію – врятувати людей від Доктора Роботніка, який має власні плани на надшвидкого прибульця.
Сонік в кіно, дивитись трейлер фільму онлайн:
Мулан
Оригінальна назва мовою фільму: Mulan
Жанр: пригоди, драма
Країна: США
Режисер: Нікі Каро
У головних ролях: Лю Іфей, Донні Єн, Джет Лі, Гун Лі, Джейсон Скотт Лі
Тривалість: - хв.
Коли: з 26 березня 2020
Сюжет фільму, як і в оригіналі, знайомить глядачів зі старшою донькою китайського воїна Хуа Мулан. Настає момент, коли імператор вимагає від кожної родини відправити по солдату на війну, однак батько Мулан хворий, тому вона перевдягається у чоловіка та йде замість нього.
Мулан, дивитись трейлер фільму онлайн:
007: Не час помирати
Оригінальна назва мовою фільму: No Time to Die
Жанр: пригоди, трилер, бойовик
Країна: США, Великобританія
Режисер: Кері Фукунага
У головних ролях: Деніел Крейг, Леа Сейду, Рамі Малек
Тривалість: - хв.
Коли: з 9 квітня 2020
Сюжет розповість про те, як Бонд вирішує піти на пенсію та летить на Ямайку. Однак і там його знаходить старий друг Фелікс Лейтер та просить про допомогу. Вже востаннє Джеймс піде на справді серйозну місію, щоб знайти викраденого науковця. Відзначимо, що це буде перша стрічка, у якій Бонд кататиметься на розкішному електрокарі.
007: Не час помирати, дивитись трейлер фільму онлайн:
Чорна вдова
Оригінальна назва мовою фільму: Black Widow
Жанр: пригоди, бойовик, Marvel
Країна: США, Великобританія
Режисер: Кейт Шортланд
У головних ролях: Скарлетт Йоханссон, Девід Гарбор, Рей Вінстон
Тривалість: - хв.
Коли: з 30 квітня 2020
Після того, як персонаж Чорної Вдови завершив свою історію в "Месниках: Фінал", творці вирішили нарешті запустити сольник, який розповість про події після стрічки "Перший месник: Громадянська війна". У цей час Наташа бореться зі своїми минулим. Загалом у промо можна побачити тренування Наташі, коли вона була найманкою у Червоній кімнаті, елітній програмі КДБ. У Месниках вона намагається залишити свою роботу вбивці у минулому, але щось змушує її повернути у той світ. Саме там вона зустрічає свою сестру Єлену, Меліну та Червоногвардійця.
Чорна вдова, дивитись трейлер фільму онлайн:
Скубі-Ду
Оригінальна назва мовою фільму: Scoob!
Жанр: пригоди, комедія, мультфільм
Країна: США
Режисер: Тоні Червоне
У головних ролях: Френк Велкер, Зак Ефрон, Джина Родрігес, Аманда Сейфрід, Марк Волберг
Тривалість: - хв.
Коли: з 15 травня 2020
Перша повнометражна анімаційна пригода Скубі-Ду на великому екрані – це раніше невідомі історії про походження Скобі-Ду та найбільшу таємницю за всю кар'єру Корпорації Загадка. Фільм розкриває, як Скубі і Шеггі зустрілися, а також познайомились з Фредом, Вельмою та Дафною перед створенням детективного агентства Корпорації Інк. Перша найбільша загадка вже на порозі, як і "собакоапокаліпсис"!
Скубі-Ду, дивитись трейлер фільму онлайн:
Губка Боб 3
Оригінальна назва мовою фільму: The SpongeBob Movie: Sponge on the Run
Жанр: пригоди, комедія, анімаційний
Країна: США
Режисер: Тім Гілл
У головних ролях: Том Кенні, Керолін Лоуренс, Білл Фагербаккі, Роджер Бумпас
Тривалість: - хв.
Коли: з 4 червня 2020
Нова стрічка розповість про те, як Губка Боб познайомився зі своїми друзями, а також про історію зникнення равлика Геррі. А родзинкою приквелу до однойменного мультсеріалу, який роками тішив фанатів, стане поява цілком реального Кіану Рівза, а не його мультяшної версії
Губка Боб 3, дивитись трейлер фільму онлайн:
Диво-жінка 1984
Оригінальна назва мовою фільму: Wonder Woman 1984
Жанр: бойовик, пригоди, фентезі, DC
Країна: США
Режисер: Петті Дженкінс
У головних ролях: Галь Гадот, Кріс Пайн, Крістен Віг, Лінда Картер, Педро Паскаль
Тривалість: - хв.
Коли: з 4 червня 2020
Події сиквелу розгортаються у 1984 році, як зрозуміло за назвою, коли круто одягати піджаки з широкими плечима, гуляти у футуристичних (на той час) торгових центрах та слухати New Order, трек яких і звучить на промо. І поки глядачі знаходять схожість в атмосфері з серіалом "Дивні дива", сама героїня знаходить нового ворога - бізнесмена Лорда, який бажає стати богом. А приємним бонусом стає коханий Діани, якому якось вдалось пройти крізь час, щоб бути поряд з нею.
Диво-жінка 1984, дивитись трейлер фільму онлайн:
Персонаж
Оригінальна назва мовою фільму: Free Guy
Жанр: бойовик, пригоди, комедія
Країна: США
Режисер: Шон Леві
У головних ролях: Раян Рейнольдс, Тайка Вайтіті, Джоді Комер
Тривалість: - хв.
Коли: з 2 липня 2020
Сюжет розповідає про звичайного клерка у банку, кожен день якого схожий на інший. І все триває до одного моменту, коли головний герой усвідомлює, що живе у відеогрі. Щоправда, він далеко не головний персонаж, а просто другорядна людинка без місії. Звісно ж, він це змінить, адже у будь-якому світі потрібні хороші герої, а не тільки поганці.
Персонаж, дивитись трейлер фільму онлайн:
Мисливці на привидів: З того світу
Оригінальна назва мовою фільму: Ghostbusters: Afterlife
Жанр: бойовик, пригоди, комедія
Країна: США
Режисер: Шон Леві
У головних ролях: Білл Мюррей, Пол Радд, Ден Ейкройд, Сігурні Вівер, Фінн Вольфхард
Тривалість: - хв.
Коли: з 9 липня 2020
Сюжет розповість про таємниці події у штаті Оклахома, куди переїздить матір-одиначка з двома дітьми. Старенька ферма дісталась головній героїні від батька, і вона навіть не здогадувалась, які таємниці можуть тут ховатись. Згодом діти починають натрапляти на дивні предмети та помічати паранормальні явища. Хто ж знав, що їхній дідусь був справжнім мисливцем на привидів!
Мисливці на привидів: З того світу, дивитись трейлер фільму онлайн:
Вічні
Оригінальна назва мовою фільму: The Eternals
Жанр: бойовик, драма, Marvel
Країна: США
Режисер: Хлоя Чжао
У головних ролях: Анджеліна Джолі, Кіт Харінгтон, Сальма Хайєк, Браян Тайрі Генрі, Ма Дон Сок
Тривалість: 120 хв.
Коли: з 5 листопада 2020
Вже 25-й фільм кіновсесвіту Marvel починає четверту фазу, яка розповість про походження раси Вічних. Колись дуже давно їх створили небожителі, і тепер їм пора захистити людство від своїх же войовничих"родичів".
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