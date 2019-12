Найочікуваніші фільми 2020 року: ТОП найкращих прем'єр нового року

2020 рік підготував чимало подарунків для кіноманів, адже на екрани вийде кілька фільмів від Marvel, оновлений Сонік, новий фільм про Бонда, Мулан та чимало драм, детективів і комедій. Радіо МАКСИМУМ підготувало список найочікуваніших фільмів 2020 року.

Щасливого Різдва

Оригінальна назва мовою фільму: Last Christmas

Жанр: мелодрама, комедія

Країна: Великобританія, США

Режисер: Пол Фіг

У головних ролях: Емілія Кларк, Емма Томпсон, Мішель Єо, Генрі Голдінг

Тривалість: 103 хв.

Коли: з 1 січня 2020

Сюжет стрічки розповідає про те, як головна героїня Кейт з купою поганих звичок та рішення працює у крамниці ельфом перед Різдвом. Якось вона знайомиться з Томом, який видається надто хорошим, щоб бути реальним. Однак взимку Лондон стає неймовірно прекрасним, що змушує цих двох постійно стикатися та відкривати у собі зовсім інших людей.

Щасливого Різдва, дивитись трейлер фільму онлайн:

Дулітл

Оригінальна назва мовою фільму: Dolittle

Жанр: комедія, пригоди, фантастика

Країна: США

Режисер: Стівен Гейган

У головних ролях: Роберт Дауні-молодший., Том Холланд, Рамі Малек, Емма Томпсон, Джон Сіна, Маріон Котіяр, Майкл Шин, Антоніо Бандерас

Тривалість: - хв.

Коли: з 9 січня 2020

Сюжет базується на дитячих книгах Х'ю Лофтинга про ветеринара, який розуміє тварин та може з ними розмовляти. Щоправда, у стрічки на незвичайного лікаря та його пухнастих і пернатих чекає стільки пригод, що глядачам варто бути готовими. До слова, не варто проводити паралель зі стрічками про Доктора Дулітла, якого зіграв Едді Мерфі, адже тоді події відбувались у сучасному реальному світі.

Дулітл 2020, дивитись трейлер фільму онлайн:

Погані Хлопці 3

Оригінальна назва мовою фільму: BAD BOYS FOR LIFE

Жанр: комедія, бойовик

Країна: США

Режисер: Аділь Ель Арбі

У головних ролях: Вілл Сміт, Мартін Ловренс, Ванесса Хадженс

Тривалість: 113 хв.

Коли: з 23 січня 2020

Важко повірити, але головні ролі й досі уміло виконують ті ж актори: Вілл Смітт та Мартін Лоренс, а складають їм компанію Ванесса Хадженс та Александер Людвіг. Сюжет завершить трилогію пригод двох напарників-поліцейських, адже Маркус вирішує нарешті піти у відставку. Однак Майк просить друга допомогти йому з останньою справою. Ще більше пригод, стрілянини, перегонів та тусовок – ось, що чекає фанатів у новому кіно.

Погані Хлопці 3, дивитись трейлер фільму онлайн:

Маленькі жінки

Оригінальна назва мовою фільму: Little Women

Жанр: мелодрама

Країна: США

Режисер: Грета Гервіг

У головних ролях: Меріл Стріп, Емма Вотсон, Тімоті Шаламе, Лора Дерн, Сірша Ронан

Тривалість: 113 хв.

Коли: з 30 січня 2020

Сюжет нового фільму від Грети Гервіг (Леді-Птаха) розповідає про легке життя чотирьох сестер з небагатої родини, які чекають на повернення батька з війни та змушені самі про себе піклуватись. У кожної дівчини є своє захоплення і далеко не кожна мріє лише вийти заміж.

Маленькі жінки, дивитись трейлер фільму онлайн:

Острів фантазій

Оригінальна назва мовою фільму: Fantasy Island

Жанр: детектив, жахи, комедія

Країна: США

Режисер: Джефф Вадлоу

У головних ролях: Меггі Кью, Майкл Пенья, Люсі Хейл, Портія Даблдей, Майкл Рукер, Кім Коутс

Тривалість: - хв.

Коли: з 14 лютого 2020

Нова стрічка базується на однойменному серіалі та розповідає про групу людей, які відправляються на незвичайний тропічний курорт. Річ у тому, що власник цієї зони відпочинку здатен зробити реальними навіть найсміливіші фантазії своїх відвідувачів. Щоправда, це ідеальне місце приховує моторошні таємниці.

Острів фантазій, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сонік в кіно або Їжак Сонік

Оригінальна назва мовою фільму: Sonic the Hedgehog

Жанр: мультфільм, фантастика, бойовик, пригоди

Країна: США, Канада, Японія

Режисер: Джефф Фоулер

У головних ролях: Джим Керрі, Джеймс Марсден, Ніл МакДонаф

Тривалість: - хв.

Коли: з 14 лютого 2020

Неймовірно швидкий синій їжак отримав власну екранізацію, за сюжетом якої він потрапляє на нашу планету. Тут Сонік знаходить не лише друга Тома Вачовські, а й нову місію – врятувати людей від Доктора Роботніка, який має власні плани на надшвидкого прибульця.

Сонік в кіно, дивитись трейлер фільму онлайн:

Мулан

Оригінальна назва мовою фільму: Mulan

Жанр: пригоди, драма

Країна: США

Режисер: Нікі Каро

У головних ролях: Лю Іфей, Донні Єн, Джет Лі, Гун Лі, Джейсон Скотт Лі

Тривалість: - хв.

Коли: з 26 березня 2020

Сюжет фільму, як і в оригіналі, знайомить глядачів зі старшою донькою китайського воїна Хуа Мулан. Настає момент, коли імператор вимагає від кожної родини відправити по солдату на війну, однак батько Мулан хворий, тому вона перевдягається у чоловіка та йде замість нього.

Мулан, дивитись трейлер фільму онлайн:

007: Не час помирати

Оригінальна назва мовою фільму: No Time to Die

Жанр: пригоди, трилер, бойовик

Країна: США, Великобританія

Режисер: Кері Фукунага

У головних ролях: Деніел Крейг, Леа Сейду, Рамі Малек

Тривалість: - хв.

Коли: з 9 квітня 2020

Сюжет розповість про те, як Бонд вирішує піти на пенсію та летить на Ямайку. Однак і там його знаходить старий друг Фелікс Лейтер та просить про допомогу. Вже востаннє Джеймс піде на справді серйозну місію, щоб знайти викраденого науковця. Відзначимо, що це буде перша стрічка, у якій Бонд кататиметься на розкішному електрокарі.

007: Не час помирати, дивитись трейлер фільму онлайн:

Чорна вдова

Оригінальна назва мовою фільму: Black Widow

Жанр: пригоди, бойовик, Marvel

Країна: США, Великобританія

Режисер: Кейт Шортланд

У головних ролях: Скарлетт Йоханссон, Девід Гарбор, Рей Вінстон

Тривалість: - хв.

Коли: з 30 квітня 2020

Після того, як персонаж Чорної Вдови завершив свою історію в "Месниках: Фінал", творці вирішили нарешті запустити сольник, який розповість про події після стрічки "Перший месник: Громадянська війна". У цей час Наташа бореться зі своїми минулим. Загалом у промо можна побачити тренування Наташі, коли вона була найманкою у Червоній кімнаті, елітній програмі КДБ. У Месниках вона намагається залишити свою роботу вбивці у минулому, але щось змушує її повернути у той світ. Саме там вона зустрічає свою сестру Єлену, Меліну та Червоногвардійця.

Чорна вдова, дивитись трейлер фільму онлайн:

Скубі-Ду

Оригінальна назва мовою фільму: Scoob!

Жанр: пригоди, комедія, мультфільм

Країна: США

Режисер: Тоні Червоне

У головних ролях: Френк Велкер, Зак Ефрон, Джина Родрігес, Аманда Сейфрід, Марк Волберг

Тривалість: - хв.

Коли: з 15 травня 2020

Перша повнометражна анімаційна пригода Скубі-Ду на великому екрані – це раніше невідомі історії про походження Скобі-Ду та найбільшу таємницю за всю кар'єру Корпорації Загадка. Фільм розкриває, як Скубі і Шеггі зустрілися, а також познайомились з Фредом, Вельмою та Дафною перед створенням детективного агентства Корпорації Інк. Перша найбільша загадка вже на порозі, як і "собакоапокаліпсис"!

Скубі-Ду, дивитись трейлер фільму онлайн:

Губка Боб 3

Оригінальна назва мовою фільму: The SpongeBob Movie: Sponge on the Run

Жанр: пригоди, комедія, анімаційний

Країна: США

Режисер: Тім Гілл

У головних ролях: Том Кенні, Керолін Лоуренс, Білл Фагербаккі, Роджер Бумпас

Тривалість: - хв.

Коли: з 4 червня 2020

Нова стрічка розповість про те, як Губка Боб познайомився зі своїми друзями, а також про історію зникнення равлика Геррі. А родзинкою приквелу до однойменного мультсеріалу, який роками тішив фанатів, стане поява цілком реального Кіану Рівза, а не його мультяшної версії

Губка Боб 3, дивитись трейлер фільму онлайн:

Диво-жінка 1984

Оригінальна назва мовою фільму: Wonder Woman 1984

Жанр: бойовик, пригоди, фентезі, DC

Країна: США

Режисер: Петті Дженкінс

У головних ролях: Галь Гадот, Кріс Пайн, Крістен Віг, Лінда Картер, Педро Паскаль

Тривалість: - хв.

Коли: з 4 червня 2020

Події сиквелу розгортаються у 1984 році, як зрозуміло за назвою, коли круто одягати піджаки з широкими плечима, гуляти у футуристичних (на той час) торгових центрах та слухати New Order, трек яких і звучить на промо. І поки глядачі знаходять схожість в атмосфері з серіалом "Дивні дива", сама героїня знаходить нового ворога - бізнесмена Лорда, який бажає стати богом. А приємним бонусом стає коханий Діани, якому якось вдалось пройти крізь час, щоб бути поряд з нею.

Диво-жінка 1984, дивитись трейлер фільму онлайн:

Персонаж

Оригінальна назва мовою фільму: Free Guy

Жанр: бойовик, пригоди, комедія

Країна: США

Режисер: Шон Леві

У головних ролях: Раян Рейнольдс, Тайка Вайтіті, Джоді Комер

Тривалість: - хв.

Коли: з 2 липня 2020

Сюжет розповідає про звичайного клерка у банку, кожен день якого схожий на інший. І все триває до одного моменту, коли головний герой усвідомлює, що живе у відеогрі. Щоправда, він далеко не головний персонаж, а просто другорядна людинка без місії. Звісно ж, він це змінить, адже у будь-якому світі потрібні хороші герої, а не тільки поганці.

Персонаж, дивитись трейлер фільму онлайн:

Мисливці на привидів: З того світу

Оригінальна назва мовою фільму: Ghostbusters: Afterlife

Жанр: бойовик, пригоди, комедія

Країна: США

Режисер: Шон Леві

У головних ролях: Білл Мюррей, Пол Радд, Ден Ейкройд, Сігурні Вівер, Фінн Вольфхард

Тривалість: - хв.

Коли: з 9 липня 2020

Сюжет розповість про таємниці події у штаті Оклахома, куди переїздить матір-одиначка з двома дітьми. Старенька ферма дісталась головній героїні від батька, і вона навіть не здогадувалась, які таємниці можуть тут ховатись. Згодом діти починають натрапляти на дивні предмети та помічати паранормальні явища. Хто ж знав, що їхній дідусь був справжнім мисливцем на привидів!

Мисливці на привидів: З того світу, дивитись трейлер фільму онлайн:

Вічні

Оригінальна назва мовою фільму: The Eternals

Жанр: бойовик, драма, Marvel

Країна: США

Режисер: Хлоя Чжао

У головних ролях: Анджеліна Джолі, Кіт Харінгтон, Сальма Хайєк, Браян Тайрі Генрі, Ма Дон Сок

Тривалість: 120 хв.

Коли: з 5 листопада 2020

Вже 25-й фільм кіновсесвіту Marvel починає четверту фазу, яка розповість про походження раси Вічних. Колись дуже давно їх створили небожителі, і тепер їм пора захистити людство від своїх же войовничих"родичів".

Фото до фільму Вічні від Marvel

