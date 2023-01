Подорожуй зі світлом – Укрзалізниця видаватиме пасажирам свічки

Український БФ "Перемога" спільно з медіакомпанією "What Took You So Long?" створили гуманітарний проєкт, покликаний полегшити українцям дорогу, які подорожують знеструмленими містами.

Через ворожі обстріли, близько 50% енергетичної інфраструктури пошкоджено. Українці залишаються без світла і навіть тепла. Проєкт "Світло для України" має на меті забезпечити подорожуючих безкоштовними синьо-жовтими свічками з мотивуючим надписом "Справжнє світло в серці кожного українця".

Також виробники стверджують: свічки виготовлені в Польщі і можуть світити до 90 годин.Обіцяють надати таку кількість свічок, щоб забезпечити 17 500 осель, які найбільше постраждали від обстрілів.

