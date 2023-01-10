"Київ Цифровий" зробив туристичні маршрути з аудіогідом столицею

У застосунку "Київ Цифровий" з'явилися особливі прогулянки столицею для містян та туристів. Завдяки цим сформованим маршрутам з аудіогідом можна краще пізнати Київ та його історію. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

На туристично-культурному хабі "Київ Цифровий" є у вільному доступі особливі туристичні маршрути.

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Переглянути список усіх екскурсій можна за ЦИМ посиланням.

Під кожною підготованою прогулянкою є детальний опис кожної зупинки на маршруті й аудіогід. Також вам доступна до перегляду мапа Києва з відповідними зупинками на туристичному маршруті, щоб ви могли орієнтуватися.

Серед запропонованих екскурсій доступні такі 16 варіантів: Туристичний маршрут "Історичний дух Києва" Туристичний маршрут "Серце столиці" Туристичний маршрут "Сучасність та історія" Веломаршрут Туристичний маршрут "Визначні локації" Туристичний маршрут "Визначними пам'ятками" Інклюзивний туристичний маршрут Туристичний маршрут "Незламний Київ" Маршрут "Символи незалежної України" Туристичний маршрут "Київ містичний" Туристичний маршрут "Краєвиди Києва" Туристичний маршрут "Київ подієвий" Туристичний маршрут "Київ діловий" Туристичний маршрут "Київ екологічний" Туристичний маршрут "Київ романтичний" Туристичний маршрут "Гастрономічний Київ"

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