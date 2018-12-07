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Оголошені номінанти на Grammy 2019
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61-ша церемонія вручення музичної премії відбудеться 10 лютого 2019 року. Дізнайтесь імена всіх номінантів.
Американська академія звукозапису назвала номінантів на премію Grammy.
І ще: Названо трьох найбільш прослуховуваних музикантів року
За нагороду в головній категорії "Запис року" будуть боротися сингл Shallow співачки Леді Гаги й актора Бредлі Купера, пісня All the Stars репера Кендріка Ламара та співачки SZA, композиція The Middle німецького діджея Zedd, а також американської виконавиці кантрі Марен Морріс і дуету Grey.
Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow (A Star Is Born) - дивіться онлайн:
У номінації також представлені сингли The Joke співачки Бренді Карлайл, This Is America репера Дональда Гловера (Childish Gambino), I Like It хіп-хоп виконавиці Cardi B, Bad Bunny і Джея Бальвіна. Крім того, за премію будуть боротися пісні God's Plan канадського репера Drake і Rockstar американського репера Post Malone, записані за участі виконавця 21 Savage.
У категорії "Альбом року" номінована платівка виконавиці Жанель Моне Dirty Computer. Артистка вже шість разів висувалась на Grammy. Також у номінації представлені альбоми By the Way, I Forgive You Бренді Карлайл, Beerbongs & Bentleys репера Post Malone, а також Golden Hour кантрі-співачки Кейсі Мусгравс. Крім того, в цій категорії номіновані альбоми Invasion of Privacy виконавиці Cardi B, а також платівка Scorpion репера Drake. Серед претендентів також альбом-саундтрек до фільму "Чорна пантера" та платівка співачки H.E.R., назва якої збігається з псевдонімом.
На нагороду в номірації "Пісня року" претендують пісні In My Blood – Шон Мендлес, сингл Boo'd Up британської співачки Елли Мей, а також This Is America, The Middle, All the Stars, God's Plan, The Joke і Shallow.
Серед номінантів в категорії "Найкращий новий виконавець" представлені співачка Dua Lipa, виконавець Люк Комбс, дует Chloe x Halle, гурт Greta Van Fleet, американська співачка албанського походження Блетта Рекса, відома під псевдонімом Бібі Рекса, співачка H.E.R., виконавиця у стилі кантрі Марго Рей Прайс і британська співачка Джорджа Еліс Сміт.
Dua Lipa - New Rules - дивіться онлайн:
Число номінантів в основних категоріях уперше збільшене з п'яти до восьми. Як відзначив журнал Billboard, це рішення відкриває можливості для участі в боротьбі за нагороди великої кількості виконавців.
61-ша церемонія вручення музичної премії Grammy відбудеться 10 лютого 2019 року в Лос-Анджелесі. Захід пройде у спортивно-розважальному комплексі Staples Center.
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