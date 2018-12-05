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Названо три найбільш прослуховуваних музиканта року

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Репер Дрейк - фото 1
Репер Дрейк / Instagram

Репери Дрейк, Post Malone і XXXTentacion стали найбільш прослуховуваними музикантами сервісу Spotify у 2018 році.

Канадський хіп-хоп-виконавець Дрейк (Обрі Дрейк Грем) посів перше місце з 8,2 мільярдами прослуховувань. Його альбом Scorpion і трек "God's Plan" стали найпопулярнішими серед користувачів Spotify.

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Drake – God's Plan: дивитися онлайн кліп

Найпопулярнішими композиціями репера Post Malone (Остін Річард Пост) стали "Rockstar" і "Psycho". У виконавця XXXTentacion (Джасім Дуейн Онфре), який помер в лікарні після вогнепального поранення в червні, головним треком став "Sad!".

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Джерело: theguardian
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