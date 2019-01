Нову незвичайну рекламу Gillette про чоловіків розкритикували: відео

Відомий бренд Gillette змінив свій слоган та закликав чоловіків змінюватись у новій рекламі, однак у мережі це викликало шквал критики. Це варто побачити!

Виробник різноманітних аксесуарів для гоління Gillette вперше за багато років змінив гасло з "Найкраще, що може бути для чоловіків" (The Best Man Can Get) на "Найкращий чоловік, яким можна бути" (The Best Men Can Be), а також випустив нову рекламу з соціальним закликом.

Бренд наголошує, що чоловікам варто змінити своє бачення маскулінності та боротись з насильством, домаганнями та булінгом. До того ж, нова реклама підтримує благодійну компанію #MeToo, яка фокусується проти сексуальних домагань.

"Ми більше не можемо ховатися. Це продовжується надто довго. Ми не можемо сміятись над цим чи користуватись старими виправданнями ("Хлопці є хлопці" – фраза, яка часто звучить у подібних ситуаціях, – ред.). Щось нарешті змінилось і шляху назад нема. Тому ми віримо у найкраще у чоловіках", – наголошують в рекламі.

Однак у мережі ролик сприйняли зовсім не так, як сподівались творці. За короткий час відео побачили понад 2,4 млн разів, але зібрав 224 тис. дізлайків і лише 27 тис. вподобань. У соцмережах активно почали піджартовувати над тим, як різко Gillette змінив свій підхід для чоловіків. А як вважаєте ви?

