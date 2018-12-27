Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Британців обурило різдвяне привітання Єлизавети II, і ось чому

  • 49
Єлизавету II розкритикували користувачі мережі - фото 1
Єлизавету II розкритикували користувачі мережі / gettyimages

Королева Єлизавета II записала щорічне різдвяне відеозвернення до своїх підданих. У святковій промові вона говорила про Brexit, єдність та сувору економію, але розкішний золотий рояль за її спиною говорив про зворотне.

Користувачі Twitter одразу ж стали обговорювати ситуацію та відзначили, що реконструкція Букінгемського палацу, в якому стоїть це піаніно, обійшлася платникам податків у $ 460 мільйонів.

І ще: Меган Маркл і Кейт Міддлтон на Різдво: заціни, чий образ кращий

Королеву звинуватили в тому, що вона втратила зв'язок з реальним світом. На думку багатьох, записувати різдвяне послання у настільки багатій обстановці – нешанобливо стосовно тих британських сімей, які ледве зводять кінці з кінцями.

Але деякі користувачі стали на бік Єлизавети II.

"Це ж королева! Чи ви хотіли, щоб вона була у піжамі Санти і пила какао?" – написали в Twitter.

Також у своїй промові Єлизавета II згадала весілля принца Гаррі і Меган Маркл, а також весільну церемонію принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка, не забувши відзначити поповнення в сімействі.

Це був напружений рік для моєї сім'ї – з двома весіллями, двома дітьми, і незабаром з'явиться ще одна дитина. Це допомагає бабусі бути зайнятою, – сказала королева.

Читайте також: За що Єлизавета II критикує Кейт Міддлтон

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі новорічні тури на кілька днів: Новий рік 2019 в Європі
  • 24 грудня, 16:21
  • 468
Новорічне меню 2019: святкові страви і рецепти на Новий рік
  • 21 грудня, 16:14
  • 3752
Чотири камери та смартфони-слайдери: мобільні тренди 2018 року
  • 24 грудня, 12:13
  • 556
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Відео