Британців обурило різдвяне привітання Єлизавети II, і ось чому

Королева Єлизавета II записала щорічне різдвяне відеозвернення до своїх підданих. У святковій промові вона говорила про Brexit, єдність та сувору економію, але розкішний золотий рояль за її спиною говорив про зворотне.

Користувачі Twitter одразу ж стали обговорювати ситуацію та відзначили, що реконструкція Букінгемського палацу, в якому стоїть це піаніно, обійшлася платникам податків у $ 460 мільйонів.

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Королеву звинуватили в тому, що вона втратила зв'язок з реальним світом. На думку багатьох, записувати різдвяне послання у настільки багатій обстановці – нешанобливо стосовно тих британських сімей, які ледве зводять кінці з кінцями.

Але деякі користувачі стали на бік Єлизавети II.

"Це ж королева! Чи ви хотіли, щоб вона була у піжамі Санти і пила какао?" – написали в Twitter.

She's the Queen. You want her in Santa pajamas, drinking cocoa? https://t.co/qPzgTRxZMa — Stephen Robinson (@SER1897) 26 грудня 2018 р.

Також у своїй промові Єлизавета II згадала весілля принца Гаррі і Меган Маркл, а також весільну церемонію принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка, не забувши відзначити поповнення в сімействі.

Це був напружений рік для моєї сім'ї – з двома весіллями, двома дітьми, і незабаром з'явиться ще одна дитина. Це допомагає бабусі бути зайнятою, – сказала королева.

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