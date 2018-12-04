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Вручення Золотого м'яча закінчилося секс-скандалом

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Модрич став першим хорватом, який виграв Золотий м'яч - фото 1
Модрич став першим хорватом, який виграв Золотий м'яч / Goal.com

У Парижі відбулася церемонія нагородження володаря Золотого м'яча.

У 2018 році Золотий м'яч отримав півзахисник збірної Хорватії і мадридського "Реала" Лука Модрич.

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Під час урочистої церемонії діджей Мартін Сольвейг, який був одним з співведучих, запропонував володарці жіночого Золотого м'яча Аді Хегерберг виконати тверк. 23-річна спортсменка відразу ж відмовилася. Цей епізод викликав хвилю критики на адресу Сольвейга, і його звинуватили у сексуальних домаганнях.

Пізніше музикант вибачився за такий вчинок. Нагадаємо, Модрич став першим хорватом, який виграв Золотий м'яч. Також балканець став першим футболістом з 2007 року, який зміг обігнати в гонці за Золотий м'яч Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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