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Вручення Золотого м'яча закінчилося секс-скандалом
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У Парижі відбулася церемонія нагородження володаря Золотого м'яча.
У 2018 році Золотий м'яч отримав півзахисник збірної Хорватії і мадридського "Реала" Лука Модрич.
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Під час урочистої церемонії діджей Мартін Сольвейг, який був одним з співведучих, запропонував володарці жіночого Золотого м'яча Аді Хегерберг виконати тверк. 23-річна спортсменка відразу ж відмовилася. Цей епізод викликав хвилю критики на адресу Сольвейга, і його звинуватили у сексуальних домаганнях.
Пізніше музикант вибачився за такий вчинок. Нагадаємо, Модрич став першим хорватом, який виграв Золотий м'яч. Також балканець став першим футболістом з 2007 року, який зміг обігнати в гонці за Золотий м'яч Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі.
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