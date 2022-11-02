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Нові українські пісні про війну і кохання: плейлист найкращої музики, яка вийшла у жовтні
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Нові пісні, що презентували у жовтні 2022, пробирають до мурах, підіймають бойовий дух та надихають не зупинятись і вірити у світле майбутнє нашої України!
Після 24 лютого всі українські співаки та гурти створюють пісні, які просякнуті новою кривавою реальністю, яку принесли російські військові зі своїм вторгненням. Частина з них змушує виступати сльози на очах, частина додає віри і підіймає наш дух, але всі вони нагадують, що Україна ніколи не здасться та обов'язково переможе, пише Радіо MAXIMUM.
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У другий місяць осені з'явилось чимало новинок, які, на жаль, завжди асоціюватимуться з війною, але не дозволять нам забути про нашу боротьбу. Талановита KRUTЬ випустила трек "Леся" на слова поезії Лесі Українки, а в кліпі на цю пісню можна побачити історії людей про евакуацію з різних міст України. А "Фіолет" поділився кліпом на пісню "Дівчисько" про історію жінки на війні. Тим часом автор хіта "Гарно так" CHEEV презентував затишну новинку "Мрієшся". Співачка Jerry Heil випустила особливий трек "Тато (Тато, утамуй)", який пробирає до душі своїми словами.
Український гурт Vivienne Mort на чолі з Даніелою Заюшкіною презентував нову пісню "Друже мій", щоб привернути увагу та заохотити людей до порятунку безпритульних тварин, які також страждають від війни. А виконавиці alyona alyona та Jerry Heil записали ще одну спільну композицію "Зозуля", цього разу з латвійським музикантом Ginger Mane. Також колабою потішили "Epolets" та "хейтспіч", які створили трек "Палай", який натякає, що ж робити з ворогами. Звісно ж, не можна забути про "In The Shadows of Ukraine" від Kalush Orchestra та The Rasmus, який підкорює всі платформи.
Окремої уваги для підняття настрою заслуговує трек "Бий!" – це черговий гумористичний сингл від співачки FIINKA на каналі ЛіжникTV.
Нова українська музика жовтня 2022, слухай плейлист онлайн:
Також зацінити плейлист можна за цим посиланням
Список треків:
- KHAYAT – Нехай
- T.HUTSULS – Сум вівчара
- Ольга Баландюх & Христина Федорняк – Ніжні грози
- KRUTЬ – Леся
- The Curly – Чорнобрива
- CHEEV – Мрієшся
- FIINKA – БИЙ!
- MamaRika – Щастя
- Jerry Heil – #ТАТО (Тато, утамуй)
- Сергій Лазановський RIDNYI – Переможна пісня
- Vivienne Mort – Друже мій
- alyona alyona & Jerry Heil & Ginger Mane – Зозуля
- Epolets X хейтспіч – Палай
- JULIK – Просто обійняти
- SIERGA – тільки разом
- квіткіс – Щекавиця
- Гордій Старух – Хлопці підемо
- Анна Трінчер & POSITIFF – Який ти козак
- Міша Крупін – Палає
- Фіолет – Дівчисько
- Сергій Бабкін & Udovenko – Пташка
- DOROFEEVA – у твоїй душі
- MOLODI – Сонце
- Анна Буткевич – Адреналін
- ЗАЛІСКО – По долині Річка
- SOWA – НЕПОТРЕБА
- Kalush Orchestra & The Rasmus – In The Shadows of Ukraine
- Wellboy – Стиль
- Віталій Козловський – ВІЛЬНІ
- АСАФАТОV – ЛІТАЙ
- ВЕРЕМІЙ – Жовтокоса
- Сергій Лазановський I RIDNYI feat GREENJOLLY – Засинає чорний ліс (пісня УПА)
- Sofia Shanti & Michelle Andrade – Мою любов
- TVORCHI – Вимкни телефон
- MAX BARSKIH & ETOLUBOV – Римую
- KOZAK SYSTEM – Крила (на вірш Ліни Костенко)
- ENLEO – Веди мене в храм (Take me to church українською)
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