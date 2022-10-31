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Війна Українська музика

"Антитіла" наживо виконали свій воєнний хіт на польському "Голосі країни" – відео

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Антитіла на польському "Голосі країни" - фото 1
Антитіла на польському "Голосі країни" / instagram.com/antytila_official

Гурт "Антитіла" став спеціальним гостем польської версії відомого шоу "Голос країни", де емоційно виконав трек "2Step". І відео з виступу пробирає до мурах!

Відомий український гурт "Антитіла" завітав у польський "Голос країни", де захопив публіку піснею "2Step". Саме цей трек, створений разом з британцем Едом Шираном, став особливим для українців у часи війни. Відео з виступу наживо з'явилось на офіційній сторінці "Антитіл" в інстаграмі, де вже зібрало понад 22 тисячі переглядів.

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Лідер гурту Тарас Тополя виконав і партію Ширана англійською, і власну – українською мовою.

Спеціальний виступ на "Голосі країни" Польща. Пісня, яка стала символом віри і надії в перемогу, для українців звучить наживо, як символ підтримки, поваги, подяки і єдності, – наголосили українські музиканти, які після виступу подякували полякам за все, що вони роблять для України.

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