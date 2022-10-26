Популярну українську колискову "Ой ходить сон" переспівали у Бразилії

Ідея осучаснити пісню "Ой ходить сон" з'явилася у Валентини Левченко, української співачки, яка працює в жанрі "world music". Валентина часто їздила до Бразилії, а з початком повномасштабного вторгнення, бувши у цій країні, допомагала з евакуацією українським жінкам.

Трек "Ой ходить сон коло вікон" отримав нове звучання. Робота над піснею почалася ще навесні. Із запису аудіо, у якому взяли участь бразильські співачки. Українська далася їм легко, бо за звучанням м'яка, схожа на португальську (офіційна мова у Бразилії).

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Гроші, які будуть зібрані від прослуховування – перерахують фонду Help in Mukachevo, який опікується будинком сиріт, вивезеним з окупованих територій.

Слухати пісню Valya Levchenko – Kolyskova:

Пропускаючи крізь себе історії вимушених переселенок, співачка й згадала українську народну пісню.

Я разом з ними не спала, переживала кілометрові черги на кордоні, шукала місце для ночівлі, перевіряла безпеку доріг та стежила за повітряними тривогами. І починала день з десятків повідомлень "ви живі?", – розповідає Валентина.

Найскладнішим і найтривалішим періодом (загалом майже 5 місяців) стала робота зі створення відеокліпу. Спочатку – відбір історій евакуації жінок, які увійшли до кліпу. З-поміж 40 найбільш разючих – обрали 20.

У колисковій Сон питається у Дрімоти, де вони будуть ночувати. Дрімота відповідає, що там де хатинка теплесенька. Я проспівала це подумки та зрозуміла, що через війну мільйони наших матерів не знали, де вони з дітьми будуть ночувати. Усі мріяли про "хатинку теплесеньку", але спати доводилося, де пощастить", – додає співачка.

В кожної жінки – історія, яка не залишає байдужим. Світлана врятувалась після 2 ракетних атак, Олена – пішки йшла 6 годин у темряві до кордону. Аня – пережила облогу "Азовсталі".

По роботі я неодноразово була на "Азовсталі". Вдягала "спецовку", ходила по цехах. Тому чекала звільнення полонених з особливим болем. А коли дізналася історію Ані Зайцевої, дружини "азовця" – Аня провела у сховищі "Азовсталі" 65 днів і досі чекає чоловіка з полону – то дуже захотіла, аби й вона стала частиною нашого відео", – говорить Валентина.

Після відбору історій – зйомки, ними опікувався режисер фільму "Я працюю на цвинтарі" Олексій Тараненко. Дистанційно із Києва давав вказівки героїням кліпу: тимчасово переміщеним жінкам в Україні, Німеччині, Італії, Австрії, Болгарії, Польщі, Великій Британії та Угорщині. І майже усі героїні знімали відео власними силами, без допомоги професійних операторів.

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