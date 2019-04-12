На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Антитіла – HELLO: слухайте новий космічний альбом онлайн
-
- 30
Український гурт Антитіла випустив новенький альбом Hello до Дня космонавтики. Справді космічна платівка вже доступна в мережі. Слухайте всі пісні онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Популярний гурт Антитіла нарешті потішив фанатів шостою платівкою під назвою Hello, до якої потрапили 10 свіжих треків. Частина з них вже встигла підкорити чарти, приміром Вірила, Лови момент, TDME та Lego.
І ще: Alyona Alyona – Пушка: слухайте перший альбом української реп-зірки
Особливу увагу команда приділила не лише пісням, а й обкладинці, адже вона показує оцифроване обличчя лідера Тараса Тополі. Загалом платівка вийшла футуристичною, тому не дивно, що прем'єра відбулась саме до Дня космонавтики.
"Світ ніколи не буде таким, яким він був раніше. Ми оцифровуємо реальність, ми об’єднуємося у нові форми, заради нового завтра. Ми слухаємо інтуїцію, обчислюємо майбутнє, стискаємо відстані й час. Ця обкладинка – символ нової ери симбіозу людини та цифри, ери, у якій всі ми живемо і творимо! Вона визначає все, і музику Антитіл також! Чистий розум чи пусті голови, happy end, чи фатальний фінал – все залежить лише від нас і 001100000101100001001101", – пояснив сам вокаліст.
Послухати безкоштовно онлайн альбом Антитіла – HELLO можна на Deezer. Для цього достатньо зареєструватися через соцмережі.
"Тексти, мелодії – все створено з прицілом на роки! Важливо, що від самого початку створення майбутньої збірки, ми вже знали, якою буде титульна пісня альбому, ми розуміли що її драматизм і досить напружена лірика може важко сприйматися слухачами. Але ті мурахи, які пісня викликала під час прослуховування у всіх людей, не залишали нам вибору", – зазначив Тополя, наголосивши, що вважає нову платівку найкращим альбомом команди. Він додав, що саме так сьогодні звучать Антитіла, і це трохи відрізняється від творчості попередніх років.
Читайте також: MELOVIN – Ты: вийшла драйвова двомовна пісня популярного співака
-
10:59SpaceX провела перший комерційний запуск надважкої ракети Falcon Heavy: відео
-
10:46Де найкраще: названо найпопулярніші місця у літаках
-
10:36Антитіла – HELLO: дивіться новий постапокаліптичний кліп гурту
-
10:21В аеропорту Сінгапуру відкрили павільйон з водоспадом і п'ятиповерховим садом: відео
-
10:18Антитіла – HELLO: слухайте новий космічний альбом онлайн
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
09:51Солістка гурту KAZKA вразила шанувальників яскравим образом
-
09:32Дієтологи назвали найпоширенішу помилку під час дієт
-
09:15Як не платити за багаж в літаку: оригінальний спосіб заощадити
-
08:55Здивований кіт розвеселив мережу: відео
-
08:40Сварка Зеленського і Порошенка: реакція мережі на першу публічну розмову кандидатів
-
08:18Яку погоду очікувати 12 квітня в Україні
-
07:58Їжте та будьте здорові: 12 фактів про користь зелені
-
07:35Один в один: 6-річна блогерка перевтілюється у найвідоміших зірок
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:14Катя Осадча порадувала підписників новим яскравим образом
-
00:32Порошенко і Зеленський влаштували перепалку в прямому ефірі: відео
- 11 квітня
-
22:53Дивіться, як 600-сильний Jaguar XE встановлює рекорд треку в Дубаї
-
22:23Спорт або гроші: що робить людей щасливішими?
-
21:5215-річний тенісист побив рекорд самого Рафаеля Надаля
-
21:35Екс-учасник Кварталу 95: Зараз я не за Зеленського
-
21:24Чому шкідливо часто дивитися на себе в дзеркало
-
21:12Науковці назвали приховану небезпеку морської солі
-
21:0112 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51В Японії з'явилася незвичайна залізнична станція
-
10:36Антитіла – HELLO: дивіться новий постапокаліптичний кліп гурту
-
08:40Сварка Зеленського і Порошенка: реакція мережі на першу публічну розмову кандидатів
-
07:58Їжте та будьте здорові: 12 фактів про користь зелені
-
00:32Порошенко і Зеленський влаштували перепалку в прямому ефірі: відео
- 11 квітня
-
21:35Екс-учасник Кварталу 95: Зараз я не за Зеленського
-
19:15Рейтинг кандидатів у президенти на вибори 2019: прогноз на другий тур
-
16:2110 дурних запитань шеф-кухарю: смачно і зрозуміло
-
14:15Instagram-шопінг: як купувати речі у мережі без ризику
-
12:30Як змінити місце голосування у другому турі виборів 2019: інструкція
-
10:20Гра Престолів: як змінилися актори від 1 до 8 сезону серіалу
-
08:504 сніданки, які можна приготувати за 15 хвилин
- 10 квітня
-
21:30Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+)
-
17:41Порошенко здав повторні аналізи VADA, Зеленський – відмовився
-
16:15Анекдоти про владу: веселі жарти, від яких і смішно, і грішно
-
14:10Як завантажити відео з YouTube: найкраща програма для скачування
-
11:05Назад у минуле: як веселилися діти, коли не було інтернету та смартфонів
-
07:16Яку погоду очікувати в Україні 10 квітня
- 09 квітня
-
22:15Майкл Джексон, Мадонна, Jay-Z та інші: 15 найдорожчих кліпів з 90-х
-
21:20Ліга чемпіонів: коли і де дивитися онлайн топ матчі 9 квітня 2019
-
19:00Оголені та сексуальні: дівчата мрії, на яких рівнявся весь Голлівуд
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+)
-
15:37В Україні відкрили першу бетонну дорогу: фото і відео
-
14:01Коли і де дивитися дебати кандидатів: рішення Суспільного та ЦВК
-
13:05Пісні з днем народження: найкраща музика українською мовою
-
11:42Блогер зруйнував популярний міф про зарядку смартфонів