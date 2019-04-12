Антитіла – HELLO: слухайте новий космічний альбом онлайн

Український гурт Антитіла випустив новенький альбом Hello до Дня космонавтики. Справді космічна платівка вже доступна в мережі. Слухайте всі пісні онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Популярний гурт Антитіла нарешті потішив фанатів шостою платівкою під назвою Hello, до якої потрапили 10 свіжих треків. Частина з них вже встигла підкорити чарти, приміром Вірила, Лови момент, TDME та Lego.

І ще: Alyona Alyona – Пушка: слухайте перший альбом української реп-зірки

Особливу увагу команда приділила не лише пісням, а й обкладинці, адже вона показує оцифроване обличчя лідера Тараса Тополі. Загалом платівка вийшла футуристичною, тому не дивно, що прем'єра відбулась саме до Дня космонавтики.

"Світ ніколи не буде таким, яким він був раніше. Ми оцифровуємо реальність, ми об’єднуємося у нові форми, заради нового завтра. Ми слухаємо інтуїцію, обчислюємо майбутнє, стискаємо відстані й час. Ця обкладинка – символ нової ери симбіозу людини та цифри, ери, у якій всі ми живемо і творимо! Вона визначає все, і музику Антитіл також! Чистий розум чи пусті голови, happy end, чи фатальний фінал – все залежить лише від нас і 001100000101100001001101", – пояснив сам вокаліст.

Послухати безкоштовно онлайн альбом Антитіла – HELLO можна на Deezer. Для цього достатньо зареєструватися через соцмережі.

"Тексти, мелодії – все створено з прицілом на роки! Важливо, що від самого початку створення майбутньої збірки, ми вже знали, якою буде титульна пісня альбому, ми розуміли що її драматизм і досить напружена лірика може важко сприйматися слухачами. Але ті мурахи, які пісня викликала під час прослуховування у всіх людей, не залишали нам вибору", – зазначив Тополя, наголосивши, що вважає нову платівку найкращим альбомом команди. Він додав, що саме так сьогодні звучать Антитіла, і це трохи відрізняється від творчості попередніх років.

Читайте також: MELOVIN – Ты: вийшла драйвова двомовна пісня популярного співака