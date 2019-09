Нові рок-пісні: плейлист драйвової музики для твого настрою

Бракує альтернативний плейлист без попси? Заціни добірку рок-пісень, які вийшли у світ за другу половину вересня. Нові кліпи та треки від молодих та відомих гуртів вже чекають на тебе!

Свіжий рок виходить значно частіше, аніж ви могли припустити, тому щотижня створюємо ідеальну підбірку нових треків та кліпів від відомих та юних рок-гуртів з усього світу. Зібрали найкрутіший плейлист пісень, які вийшли у світ за кінець вересня. Не оминули увагою новинки від Our Last Night​, Shinedown, Ice Nine Kills, Of Mice & Men та інших.

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

MASS WORSHIP - Celestial (OFFICIAL VIDEO)

OMNIUM GATHERUM - Chaospace (Lyric Video)

Our Last Night - The Beaten Path (OFFICIAL VIDEO)

TUNGSTEN - Misled (OFFICIAL VIDEO)

KADINJA - Spit It Out feat. Aaron Matts [SLIPKNOT COVER] (OFFICIAL VIDEO)

IMMINENCE - Saturated Soul (Acoustic) (OFFICIAL VIDEO)

Lonesome - From Myself (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Cold War Everyday - Unlovable (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Veridian - Halo (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Marina - Cry Omega (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Selfworth - Hate Me (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

The Early November - Make My Bed

Of Mice & Men - The Mountain

Issues - Flexin (Official Music Video)

Tiger Army - Devil That You Don't Know (Official Music Video)

Mayday Parade - It’s Hard To Be Religious... (Acoustic)

Stand Atlantic - Hate Me (Sometimes) [Official Music Video]

Bayside - Interrobang (Official Music Video)

State Champs - Real World (Official Music Video)

Waterparks - HIGH DEFINITION (Official Music Video)

Bad Wolves - Sober (Official Audio)

SIXX:A.M. - Talk To Me (Official Audio)

Ice Nine Kills - IT Is The End (Official Music Video)

Varials - Romance / The Love Machine (Official Music Video)

Locket - Sunshower

The Menzingers - "Strangers Forever"

Ariel View - "Summertime"

Thrice - "Beyond The Pines" (Lyric Video)

Stray From The Path - Actions Not Words [Official Music Video]

Drown This City - Stay Broken [Official Music Video]

Shinedown - ATTENTION ATTENTION (Official Video)

