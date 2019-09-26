Популярна музика вересня: плейлист нових пісень за тиждень

Нові пісні покращують настрій та заряджають бадьорістю! Слухай онлайн плейлист хітів та нових пісень за третій тиждень вересня від Радіо МАКСИМУМ, який точно змусять танцювати.

Сучасна музика розвивається такими темпами, що інколи важко встигнути запам'ятати текст одного хіта, як вже з'являється інший. Хочеш бути у темі та слухати нові пісні не з кожної маршрутки та не у кожному магазині, а одним із перших? Заціни найкращі свіжі треки від закордонних зірок у плейлисті найкрутішої музики за новий тиждень вересня від Радіо МАКСИМУМ!

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Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

YUNGBLUD - hope for the underrated youth

P!nk - Hurts 2B Human ft. Khalid

Tove Lo - Sweettalk my Heart (Official Video)

Céline Dion - Lying Down (Official Audio)

The Script - The Last Time (Official Video)

Lauv - Feelings [Official Audio]

Carly Rae Jepsen - Want You In My Room

Sasha Sloan - smiling when i die (Lyric Video)

Lady Antebellum - Ocean

Maroon 5 - Memories (Audio)

Chris Young - Drowning (Official Video)

Thomas Rhett - Remember You Young

Bea Miller, Snakehips - NEVER GONNA LIKE YOU

Tiësto, Mabel - God Is A Dancer (Official Video)

Tove Lo - Come Undone (Audio)

Bebe Rexha - You Can't Stop The Girl (Official Music Lyrics Video)

Faouzia - You Don't Even Know Me [Official Music Video]

NOTD, Shy Martin - Keep You Mine (Acoustic)

Hailee Steinfeld - Afterlife (Official Audio)

Layton Greene - Blame On Me

CMA - Blame Me (Official Video)

Melissa Villaseñor - Dreamin' You Up (Official Music Video)

Just Mustard - Seven (Official Video)

The Big Moon - Your Light (Official Video)

BANNERS, Young Bombs - Where The Shadow Ends (Official Audio)

Samm Henshaw - Only One to Blame (Visualiser)

6LACK, Khalid - Seasons (Official Lyric Video)

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