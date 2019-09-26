На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Популярна музика вересня: плейлист нових пісень за тиждень
-
- 99
Нові пісні покращують настрій та заряджають бадьорістю! Слухай онлайн плейлист хітів та нових пісень за третій тиждень вересня від Радіо МАКСИМУМ, який точно змусять танцювати.
Сучасна музика розвивається такими темпами, що інколи важко встигнути запам'ятати текст одного хіта, як вже з'являється інший. Хочеш бути у темі та слухати нові пісні не з кожної маршрутки та не у кожному магазині, а одним із перших? Заціни найкращі свіжі треки від закордонних зірок у плейлисті найкрутішої музики за новий тиждень вересня від Радіо МАКСИМУМ!
Слухай новинки музики минулого тижня тут
Плейлист популярної музики, слухати онлайн:
Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.
Список треків:
- YUNGBLUD - hope for the underrated youth
- P!nk - Hurts 2B Human ft. Khalid
- Tove Lo - Sweettalk my Heart (Official Video)
- Céline Dion - Lying Down (Official Audio)
- The Script - The Last Time (Official Video)
- Lauv - Feelings [Official Audio]
- Carly Rae Jepsen - Want You In My Room
- Sasha Sloan - smiling when i die (Lyric Video)
- Lady Antebellum - Ocean
- Maroon 5 - Memories (Audio)
- Chris Young - Drowning (Official Video)
- Thomas Rhett - Remember You Young
- Bea Miller, Snakehips - NEVER GONNA LIKE YOU
- Tiësto, Mabel - God Is A Dancer (Official Video)
- Tove Lo - Come Undone (Audio)
- Bebe Rexha - You Can't Stop The Girl (Official Music Lyrics Video)
- Faouzia - You Don't Even Know Me [Official Music Video]
- NOTD, Shy Martin - Keep You Mine (Acoustic)
- Hailee Steinfeld - Afterlife (Official Audio)
- Layton Greene - Blame On Me
- CMA - Blame Me (Official Video)
- Melissa Villaseñor - Dreamin' You Up (Official Music Video)
- Just Mustard - Seven (Official Video)
- The Big Moon - Your Light (Official Video)
- BANNERS, Young Bombs - Where The Shadow Ends (Official Audio)
- Samm Henshaw - Only One to Blame (Visualiser)
- 6LACK, Khalid - Seasons (Official Lyric Video)
Читайте також: Головні пісні року про кохання за версією Esquire
-
11:37Абсолютно гола модель Демі Роуз розбурхала Instagram (18+)
-
11:12Коли нема тебе: Ivan NAVI випустив атмосферний кліп, у якому перевтілився у пілота
-
10:56Названо фактор, який найбільше пришвидшує старіння
-
10:28Популярна музика вересня: плейлист нових пісень за тиждень
-
10:00Компот з яблук на зиму: 7 рецептів, як закрити смачний яблучний напій
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
09:52У ДСНС оголосили важливе попередження
-
09:28Американець побував у 45 країнах і надихає на мандри: яскраві фото
-
08:52Гаряча Емілі Ратажковскі похизувалась пишним бюстом
-
08:31Погода 26 вересня в Україні: частину областей накриють дощі
-
07:59У Китаї побудували найдовший у світі міст: вражаючі кадри
-
07:31Дивіться, як виглядає агресивна версія Porsche Taycan
-
07:12У Китаї пасажири зможуть безкоштовно їздити на метро, але є одна умова
- 25 вересня
-
22:52Яке порно дивляться на Android та iOS: цікаве дослідження
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
22:23Apple розповіла про нові функції в iPadOS: корисні відео
-
21:53Скільки має важити ідеальна жінка, на думку чоловіків
-
21:42Peugeot Boxer перетворили на позашляховий будинок на колесах
-
21:22Стало відомо, чому ми забуваємо сни
-
21:14Перелік обов'язкових ритуалів, які потрібно виконати перед сном
-
21:0026 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Химерні будиночки, які можна побачити лише у Бельгії
-
20:45Вибір матері 5, 6 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ, опис сюжету
-
20:40Жан Беленюк назвав умову, за якої він готовий скласти депутатський мандат
-
20:24Міс Україна 2019 показала, чому вона – найкрасивіша
-
10:28Популярна музика вересня: плейлист нових пісень за тиждень
-
07:59У Китаї побудували найдовший у світі міст: вражаючі кадри
- 25 вересня
-
22:52Яке порно дивляться на Android та iOS: цікаве дослідження
-
20:40Жан Беленюк назвав умову, за якої він готовий скласти депутатський мандат
-
18:51Моделі 90-х: як змінилася ефектна красуня Кеті Айрленд (18+)
-
17:45Про що говорили Трамп і Зеленський: з'явилася стенограма скандальної телефонної розмови
-
14:47Осінній призов 2019 в Україні: що треба знати призовникам в армію
-
13:15Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі
-
10:55The Hardkiss – Жива: вийшов новий кліп, у якому Саніна перетворилась на вампірку
-
09:50Українці отримали безвіз з ще однією південноамериканською країною
-
07:18Погода в Україні 25 вересня: у західних областях дощитиме
- 24 вересня
-
22:50Секс гарантується: це корисне заняття її неабияк збуджує
-
19:00Хто така Грета Тунберг і чому про неї всі говорять: промовисті факти про юну активістку
-
17:13У поліції повідомили, з якого числа водіям потрібно їздити з увімкненими фарами
-
15:0710 смачних делікатесів із дитинства, які викличуть у вас ностальгію
-
12:15Ґаджети, які мають бути у кожної порядної ґаздині на кухні
-
09:27Виступ шведської школярки на саміті ООН, який варто побачити кожному
-
07:17Погода в Україні 24 вересня: де буде найхолодніше
- 23 вересня
-
23:25Виводимо її на чисту воду: як зрозуміти, що вона не симулює
-
21:10Скільки потрібно українцям працювати, щоб купити новий iPhone
-
18:21Незабутній відпочинок: чому варто поїхати у Доломітові Альпи
-
15:10Хто ти з серіалу Друзі? ТЕСТ про улюблених героїв
-
12:17Як швидко схуднути: ці заняття спалюють 700 калорій за годину
-
09:33Еммі 2019: список переможців, які вас здивують
-
07:33Лікарі закликають відмовитися від цієї щоденної звички