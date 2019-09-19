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Рок музика вересня: плейлист нових треків тижня
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Бракує альтернативний плейлист без попси? Заціни добірку рок-пісень, які вийшли у світ за першу половину вересня. Нові кліпи та треки від молодих та відомих гуртів вже чекають на тебе!
Свіжий рок виходить значно частіше, аніж ви могли припустити, тому щотижня створюємо ідеальну підбірку нових треків та кліпів від відомих та юних рок-гуртів з усього світу. Зібрали найкрутіший плейлист пісень, які вийшли у світ за першу половину вересня. Не оминули увагою новинки від ESKIMO CALLBOY, LACUNA COIL, Angels & Airwaves та інших.
Новинки попереднього тижня слухайте тут
Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:
Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.
Список треків:
- ESKIMO CALLBOY - Hurricane (OFFICIAL VIDEO)
- VITRIOL - I Drown Nightly (OFFICIAL VIDEO)
- GOST - Ligature Marks (OFFICIAL VIDEO)
- IMPLORE - Never Again (OFFICIAL VIDEO)
- BORKNAGAR - Up North (OFFICIAL VIDEO)
- HIDEOUS DIVINITY - The Embalmer (OFFICIAL VIDEO)
- DEEZ NUTS - Singalong (Album Track)
- BOMBUS - Mama (OFFICIAL VIDEO)
- LACUNA COIL - Reckless (OFFICIAL VIDEO)
- coldrain - THE SIDE EFFECTS (Official Music Video)
- VALUES - Conscience Cleared (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Valiant Hearts - Wildfire (feat. Philip Strand of Normandie)
- Rival Town - Castaways (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Speech Patterns - Walk Away (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Tripsitter - Teach (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Devotion - Discordance (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- INCHAOS - You And Me (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Suasion - Colorless (feat. Philip Strand of Normandie) (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Breather - Golden Soul
- Weighbridge - Gaunt (feat. Jack Bergin of Void Of Vision)
- Glass Tides - Crawling (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- INDIGHXST - Vision
- City State - White Lies
- Tides - Endless (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Mallory Run - A Cold Place (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Intrøspect - Ad Astra (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- City State - Requiem
- Dreamhouse - Tie Me Down (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Slowdown - Hindsight (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Parting Ways - I Hold Regrets
- Ambleside - Still Life (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Your Life & Mine - Runaway (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- AWAKE THE DREAMER - Far Away (OFFICIAL VIDEO)
- ANTIHELD - 99 Luftballons 2019 (OFFICIAL VIDEO)
- VITJA - Silver Lining feat. Carlo Knöpfel (OFFICIAL VIDEO)
- Trash Boat - Synthetic Sympathy (Visual)
- ROAM - Turn (Official Music Video)
- Tiny Moving Parts - Vertebrae (Official Music Video)
- WSTR - Filthy (Visual)
- dying in designer - Highs (Visual)
- Stand Atlantic - Hate Me (Sometimes) [Official Music Video]
- Angels & Airwaves - Kiss & Tell
- Of Mice & Men - Taste Of Regret (Official Music Video)
- Kublai Khan TX - Self-Destruct (Official Music Video)
- The Early November - Ave Maria (Official Music Video)
- Bloodbather - End (Official Music Video)
- Black Peaks - King
- Wage War - Grave (Official Music Video)
- Ice Nine Kills - SAVAGES (Lyric Video)
- Grayscale - YOUNG (Official Music Video)
- Capstan - Fix (Official Music Video)
- Locket - Disappear
- Ice Nine Kills - SAVAGES (Acoustic)
- Fire From The Gods - Right Now (Official Music Video)
- Grand Slam - Gone Are The Days (Official Music Video)
- Bad Wolves - Killing Me Slowly (Official Lyric Video)
- Papa Roach - Come Around (Official Music Video)
- HELLYEAH - Black Flag Army (Official Music Video)
- Nothing More - Fade In / Fade Out (Official Music Video)
- In Flames - Follow Me (Official Lyric Video)
- World's On Fire (Official Video) - Mike Shinoda
- Like Moths To Flames - All That You Lost [Official Music Video]
- Void Of Vision - Babylon
- Void Of Vision - If Only [Official Music Video]
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