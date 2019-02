Нові фільми лютого 2019: найкращі прем'єри місяця

Найбільш очікувані та круті фільми лютого 2019 вже стартують у кінотеатрах! Порція анімаційного кіно, українські стрічки, фентезі та трилери - Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми, які вийдуть на екрани у лютому!

Крути 1918 (12+)

Оригінальна назва мовою фільму: Крути 1918

Жанр: історичний, військовий

Країна: Україна

Режисер: Олексій Шапарєв

У головних ролях: Євген Ламах, Надія Коверська, Андрій Федінчик, Олексій Тритенко, Олександр Піскунов, Дмитро Ступка, Остап Ступка, Наталя Васько, Роман Ясіновський

Тривалість: 110 хв.

Коли: з 7 лютого

Сюжет драматичного фільму "Крути 1918" відбувається на фоні історичних подій у січні 1918 року, коли до Києва працюють загони більшовиків, щоб встановити радянську владу на українській землі. Тому всі військові УНР вирішують дати відсіч та 400 юних хлопців боронять Залізничну станцію Крути, через яку мають прямувати вороги.

Крути 1918 , дивитись трейлер фільму онлайн:

Lego Фільм 2 (12+)

Оригінальна назва мовою фільму: The Lego Movie 2

Жанр: бойовик, пригоди, анімаційний

Країна: США

Режисер: Майк Мітчелл

У головних ролях: -

Тривалість: 108 хв.

Коли: з 7 лютого

Продовження першого фільму розповідає про події через 5 років після важкої перемоги над Лордом Бізнесом. Цього разу світ хочуть знищити прибульці з планети DUPLO, тому відома команда героїв вирішує знову зібратись, однак руйнівники не такі дурні і викрадають Бетмена та Люсі. Тепер Емет повинен сам врятувати друзів та захищати світ.

Lego Фільм 2 , дивитись трейлер фільму онлайн:

Усі знають

Оригінальна назва мовою фільму: Todos lo saben

Жанр: драма, трилер

Країна: Іспанія, Італія, Франція

Режисер: Асгар Фархадi

У головних ролях: Пенелопа Крус, Хав'єр Бардем

Тривалість: 133 хв.

Коли: з 7 лютого

Лаура разом з маленьким сином і донькою-підлітком Ірен приїздить до Іспанії на святкування весілля своєї сестри. Щаслива подія дарує їй давні спогади, а поява екс-коханого Пако серед гостей лише підсилює пам'ять. Однак раптом Ірен викрадають, тож тепер Лаура з колишнім хлопцем вирішує шукати доньку, поки її чоловік летить до країни.

Усі знають , дивитись трейлер фільму онлайн:

Інтерв'ю з Богом

Оригінальна назва мовою фільму: An Interview with God

Жанр: детектив, драма

Країна: США

Режисер: Перрі Ленг

У головних ролях: Брентон Туейтс, Девід Стретейрн, Яель Гробглас

Тривалість: 97 хв.

Коли: з 7 лютого

Журналіст Пол Ашер повертається з Афганістану, де побачене зовсім змінює його життя, а віра у вищі сили і зовсім покинула хлопця. Аж раптом на зв'язок виходить дивний чоловік, який воліє називати себе Богом, та пропонує дати інтерв'ю. Попереду три зустрічі, які здатні перевернути уявлення Пола про те, що він знав до цього. Чи справді невідомий фантазер просто жартує?

Інтерв'ю з Богом , дивитись трейлер фільму онлайн:

Аліта: Бойовий ангел

Оригінальна назва мовою фільму: Alita: Battle Angel

Жанр: фантастика, пригоди, бойовик, трилер

Країна: США

Режисер: Роберт Родрігес

У головних ролях: Роза Салазар, Крістоф Вальц, Дженніфер Коннеллі

Тривалість: 122 хв.

Коли: з 14 лютого

Сюжет фільму базується на однойменній манзі Юкіно Кісіро "Аліта: Бойовий ангел". Стрічка розповідає про далеке майбутнє, у якому життя не таке ідеальне. Доктор Ідо випадково натрапляє на понівеченого кіборга-дівчину, якого вирішує відновити. З часом він розуміє, що кіборг є бойовим, однак її історія залишається загадкою. Тільки сама Аліта здатна згадати все та обрати бій, на якому боротися.

Аліта: Бойовий ангел, дивитись трейлер фільму онлайн:

Продюсер

Оригінальна назва мовою фільму: Продюсер

Жанр: комедія

Країна: Україна

Режисер: Сергій Вейн

У головних ролях: Олексій Дурнєв, Даша Астаф’єва, Michelle Andrade, Василь Кіт, Слава Камінська, Павло Зібров

Тривалість: 90 хв.

Коли: з 14 лютого

Нова українська комедія розповідає про кінопродюсера Олексія Дурнєва, який після успіхів з попередніми стрічками вирішує братись за новий проект. Щоправда, шалена любов до відпочинку призводить до того, що всі кошти на свіжий фільм витрачено, а зйомки вже пора починати. Тепер хлопець повинен не лише зібрати гроші, а й відзняти якісне кіно. Але хто сказав, що все буде просто?

Продюсер, дивитись трейлер фільму онлайн:

Медовий місяць

Оригінальна назва мовою фільму: Себастьян Ґут’єррес

Жанр: фантастика, трилер

Країна: США

Режисер: Себастьян Ґут’єррес

У головних ролях: Еббі Лі, Кіран Хайндс, Карла Гуджино

Тривалість: 105 хв.

Коли: з 14 лютого

Молода Елізабет нещодавно успішно вийшла заміж з багатим і не надто юним вченим Генрі. Чоловік обожнює дружину і віддає їй усе, чого може тільки забажати душа. У свою чергу Генрі просить лише про одне: ніколи не заходити до однієї з кімнат. Звісно ж, жага до секретів та таємниць змушує Елізабет порушити обіцянку, але чи сподобається їй побачене?

Медовий місяць, дивитись трейлер фільму онлайн:

Як приборкати дракона 3. Прихований світ

Оригінальна назва мовою фільму: How to Train Your Dragon: The Hidden World

Жанр: фантастика, фентезі, анімаційний, пригоди

Країна: США

Режисер: Дін ДеБлуа

У головних ролях: Крістен Уіг, Джерард Батлер, Кейт Бланшетт, Джона Хілл, Крістофер Мінц-Плассе

Тривалість: 104 хв.

Коли: з 21 лютого

Вже третій фільм про драконів, який не залишає байдужими! У центрі події знайомий вже хлопець Гикавка, якому одному з перших вдалось приборкати дракона Беззубика та подолати тривалу ворожнечу. Тепер на шляху невгамовних друзів виникає новий ворог, який хоче підкорити собі рідне селище, де вікінги та дракони ідеально співіснують. Тому Гикавка та Беззубик повинні захистити своїх рідних та друзів та відправитись до таємного міфічного світу.

Як приборкати дракона 3. Прихований світ, дивитись трейлер фільму онлайн:

Влада

Оригінальна назва мовою фільму: Vice

Жанр: драма, біографічний, історичний

Країна: США

Режисер: Адам МакКей

У головних ролях: Крістіан Бейл, Емі Адамс, Стів Карелл, Сем Роквелл

Тривалість: 130 хв.

Коли: з 21 лютого

Біографічна стрічка "Влада" базується на реальних подіях та розповідає про віце-президента Діка Чейні, який був при владі у 2001-2008 роках. Чоловік встиг служити в адміністраціях при чотирьох американських президентах. А все завдяки його кмітливості, розуму та харизматичності, адже міг переконати будь-кого у будь-чому. Саме Чейні вважався найвпливовішим віце-президентом за всю історію США за президентства Джорджа Буша молодшого.

Влада, дивитись трейлер фільму онлайн:

