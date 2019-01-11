ТОП 10 серіалів, які точно сподобаються шанувальникам Друзів

Серіал "Друзі" досі залишається в списку найулюбленіших. Та якщо ви вже неодноразово переглядали епізоди цієї картини – пропонуємо вам оцінити не менш круті серіали, які схожі на історію Джої і Ко.

Якщо ви прихильник "Друзів" – радимо подивитися серіали із нашого списку. Спойлер: остання стрічка в переліку вам точно припаде до душі!

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Теорія великого вибуху

Рейтинг – 8,6

The Big Bang Theory

Два блискучих фізики – Леонард і Шелдон, а так само два їхні други – інженер Говард і астрофізик Радж – прекрасно розбираються в таємницях Всесвіту. Але ось спілкуватися з іншими людьми, особливо з дівчатами, у них виходить не так добре. Все починає змінюватися, коли в квартиру по сусідству в'їжджає Пенні – дівчина, яка працює офіціанткою, але мріє про славу.

Цитати з серіалу:

Дуже часто, коли жінки думають, що злі, вони просто голодні.

У нас було голосування. Троє з нас проголосували за літак. Шелдон голосував за поїзд, і тому ми їдемо поїздом.

Золоте правило черги говорить: не жмись, не гнівайся і не просися.

– Я думала, ви довше погуляєте.

– Якщо хотіла сплавити мене на довше, треба було дати побільше грошей.

Ніколи собі не прощу, якщо з ним щось станеться, а я не буду поруч, щоб сказати: "Я ж попереджав!"

Покидьки

Рейтинг – 8,1

Misfits

У п'ятірку юних злочинців (вони не друзі, якщо що) під час шторму влучає блискавка, і у них з'являються надздібності. Але поступово герої починають розуміти, що ці здібності не дар згори, а тягар, що витягує на світ їхні таємниці і комплекси, які вони хотіли б приховати.

Цитати з серіалу:

Не хочеш чути відповідь? Не став питання.

Єдине, що може бути гірше за самотність – це коли інші люди знають, що ти самотній.

Відчайдушні домогосподарки

Рейтинг – 8

Desperate Housewives

Історія життя і дружби чотирьох сучасних домогосподарок. Вони живуть в тихому передмісті і мріють про щасливе сімейне життя. Але раптова смерть сусідки їх збурює. Вони починають своє розслідування. А далі вже з'являються інтриги, зради, вбивства.

Цитати з серіалу:

– Для двох дорослих ми занадто часто сваримося. Чому інші пари живуть, як у вальсі?

– Вальс – це просто! А ми з тобою танцюємо танго.

Навіщо зберігати старі спогади, якщо я можу створювати нові з тобою?

– Дорога, я тут помітив, ти трохи ...

– Стервозна?

– Ні, я хотів сказати: не такий ангел, як зазвичай.

Кажуть, середній вік настає, коли спогади стають важливішими за мрії.

– Секс був приголомшливий, це було як ... як це описати ... як опера!

– Тобто ти заснула посередині?

Секс і місто

Рейтинг – 8

Sex and the City

Чотири нерозлучні подруги. Чотири незалежні жінки. Чотири погляди на життя. Вони живуть в Нью-Йорку, кожен займається своєю справою, і досить успішно. Вони збираються разом і досить відверто обговорюють свої любовні справи. При цьому кожна мріє зустріти "того самого", чоловіка своєї мрії.

Цитати з серіалу:

Щойно я зняла з себе весільну сукню, зрозуміла дивовижну річ. Дуже дивно, але ми любимо складати власні клятви, а набагато важливіші власні правила.

Деякі любовні історії схожі не на епічні романи, а на короткі розповіді, але це не означає, що кохання в них менше.

У жінки два шляхи: відьма і сексуальна кішечка.

Ми були щасливі, поки не вирішили жити довго і щасливо.

Сподіваюся, моє минуле не перекреслило моє майбутнє.

Звабливі та вільні

Рейтинг – 7,7

Cougar Town

Розлучена 40-річна Джулс Кобб виховує сина і намагається знову знайти гідного чоловіка. Але в маленькому містечку вибір, на жаль, небагатий. Її підтримують найкраща подруга Еллі і асистентка Лорі. Головну героїню грає Кортні Кокс, та сама Моніка Геллер з "Друзів".

Цитати з серіалу:

Тревіс, не можна випадково ображати людей. Потрібно робити це абсолютно усвідомлено.

Скуштувавши розкішного життя, жінка від нього не відмовиться.

Високі нотки в голосі означають брехню і видають всіх чоловіків.

Ти не будеш чути, як світ сміється над тобою, якщо ти смієшся голосніше.

Два з половиною чоловіки

Рейтинг – 7,7

Two and a Half Men

Під одним дахом опинилися два брати Харпер – закоренілий холостяк Чарлі і недавно розлучений Алан. Перший раз у раз заводить любовні інтрижки і зловживає алкоголем, а другому з жінками ніяк не щастить. Ситуація ускладнюється тим, що з чоловіками починає жити син Алана – Джейк, а міняти інтереси заради нього ніхто не хоче.

Цитати з серіалу:

– Берто, як ти прала мою білизну?

- Так само як роблю все в цьому домі – з піснею на устах і з любов'ю в серці!

Що таке з жінками? Кидають тебе, виходять заміж і раптом стають прекрасними ...

– Ти казав, що я особлива!

– Так і є.

– Так, нарівні з іншими трьома.

– Особлива, а не єдина.

– Ви дуже схожі на мого п'ятого чоловіка.

– Ого! І скільки разів ви були заміжні?

– Чотири.

Дві дівчини без копійчини

Рейтинг – 7,6

Broke Girls

Історія про двох дівчат, які працюють офіціантками в кафе і мріють про власний успішний бізнес. Заради заробітку вони чого тільки не придумують. Здавалося б, витонченій Керолайн не під силу впоратися з ударами долі, адже спочатку в неї не вірить навіть жвава Макс. Але несподівано з'ясовується, що Керолайн пече смачні кекси.

Цитати з серіалу:

– Офіціантко! Мій лосось на смак, як курятина!

– Дуже дивно, тому що це свинина.

У мене погана пам'ять на обличчя, які я більше не хочу бачити.

Якщо я чогось і навчилася в житті, так це того, що нічого не горить краще, ніж мої мрії.

– Я так люблю гроші!

– Знаю. Шкода, що ви розлучилися...

Беверлі-Гіллз, 90210

Рейтинг – 7,6

Beverly Hills, 90210

Серіал про компанію американських школярів 90-х років. Вони вчаться в престижній школі, багато хто живе в шикарних особняках. Але це не означає, що вони захищені від складних стосунків з батьками, нерозділеного кохання та інших проблем.

Цитати з серіалу:

Мені здається, що півжиття жінки проводять в черзі в туалет.

Тільки одна річ гірше за погану звичку: не визнавати наявність поганої звички.

Нам здається, що ми багато чого можемо відкласти, навіть щось важливе ... Але ми глибоко помиляємося!

Життя у нас тільки одне!

Звертайтеся до своїх почуттів. Які вони – не важливо. Адже саме почуття роблять з нас людину.

Елен і друзі

Рейтинг – 7,1

Hélène et les Garçons

Французький серіал про життя студентів. Вони вчаться в університеті, живуть в гуртожитку. Хлопці Ніколя, Етьєн, Крістіан грають в музичній групі і репетирують в гаражі. В кафе вони зустрічають Каті і Елен. Знайомляться, закохуються.

Цитати з серіалу:

– Ви вбили всю нашу тактику зваблювання, здавшись так легко!

– Так що я повинна зараз зробити?

– Зараз ви повинні сісти за інший столик, і ми продовжимо до вас приставати ...

Любов не можна прорахувати ... Її можна тільки прожити.

Етьєн: Ти незвичайно красива.

Каті: Я витратила багато часу на макіяж.

Джоанна: Крі-Крі, а чому я не чую, що я красива?

Крістіан: Батьки вчили мене, що брехати гріх.

Джої

Рейтинг – 7

Joey

Наш спеціальний бонус – для шанувальників серіалу "Друзі". Адже саме Мет Леблан грає головну роль в серіалі "Джої", повністю присвяченому життю Тріббіані. Джо приїжджає в Лос-Анджелес, живе на орендованій квартирі, шукає роботу, фліртує з дівчатами, вчить того ж свого племінника і, звичайно, потрапляє в кумедні ситуації.

Цитати з серіалу:

– Він розкусив Санту, коли йому було три роки.

– Це математика. Санта не міг би відвідати за одну ніч всіх дітей світу, навіть якщо припустити, що 50% поводилися погано!

Це не сарказм! Я так говорю.

– Джої Тріббіані? Я Бенджамін Локвуд.

– О, я знаю, бачив тебе в п'єсах Шекспіра на Бродвеї.

– О, "Дванадцята ніч"

– Ні, дату я не пам'ятаю.

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