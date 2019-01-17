Тест: Вгадай фільм з Джимом Керрі по фото

Відомий актор Джим Керрі святкує день народження 17 січня. Важко повірити, але цьогоріч улюбленцю публіки вже 57 років! Створили ідеальний тест, у якому потрібно вгадати фільм з Керрі за кадром. Перевір свої сили!

Джим Керрі за всі роки зйомок у кіно встиг перевтілитись у шалену кількість героїв, які не залишали байдужими глядачів. Однак кожну роль з легкістю можна відрізнити від іншої навіть за загальним фото. А ти зможеш вгадати всі правильно?

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