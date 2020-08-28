Настя Каменських завела мережу розпусним знімком у ванній

Спокуслива українська співачка Настя Каменських порадувала своїх шанувальників черговим пікантним кадром. Красуня сфотографувалася у ванній у звабливому образі – на ній сексуальний пеньюар, одягнутий на голе тіло.

Так, на свіжому відвертому фото 33-річна Настя Каменських сексуально позує, грайливо поставивши ногу на край ванни. В одній руці зірка тримає баночку зі скрабом, іншою наносить його на оголену ногу.

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Артистка одягнула спокусливий напівпрозорий пеньюар чорного кольору. Спідню білизну Настя, судячи з усього, проігнорувала.

"Любов до себе, спорт, правильне харчування і правильний догляд – все це робить жіноче тіло красивим і підтягнутим", – прокоментувала знімок Каменських.

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