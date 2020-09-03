MONATIK зібрав топових українських зірок у фільмі-мюзиклі РИТМ: дивіться відео

Дмитро MONATIK разом зі своїми зірковими колегами випустив музичний фільм під назвою "РИТМ". У 40-хвилинному відео українські артисти виконують свої хіти, а в перерві між піснями грають дотепні ролі. Окрім музики, захват викликає і візуалізація.

Ідея стрічки з'явилась у MONATIK давно, але через щільний гастрольний графік він не мав змоги втілити її в життя. Та через карантин в артиста з'явилось достатньо часу, щоб здійснити задумане.

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Під час ізоляції MONATIK написав мюзикл із влучними римами, кумедними персонажами та запальними хітами. Головними героями 40-хвилинного музичного відео, окрім самого Дмитра, стала низка зірок шоу-бізнесу: Віра Брежнєва, гурт "Время і Стекло", THE HARDKISS, Alyona Alyona, KADNAY, TAYANNA, Michelle Andrade, Lida Lee, DANTES, Гарік Корогодський, Влад Яма та Женя Кот. Дивіться "РИТМ" онлайн:

Події відбуваються у нічному клубі "РИТМ", де співають, танцюють та вірять у краще майбутнє. Бармени влаштовують справжнє шоу, гості беруть участь у вікторинах, дівчата страждають від нещасного кохання у вбиральнях, гарячі злодійки намагаються ошукати відвідувачів, а працівники кухні влаштовують свою вечірку. Втілити всі ідеї на екрані MONATIKу допомогла режисерка Таню Муіньо.

"Коли епідемії захоплювали світ, а війни – світ винищували, люди шукали ритм, у якому хоч іноді від усього відпочивали. Ритм – місце непросте і навіть просякнуте магією. Але якщо ти шукаєш нових емоцій, кращого місця не знайти. Живи, як танцюєш", – пояснив задумку відео Дмитро.

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