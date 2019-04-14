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Не для слабкодухих: Скарлетт Йоханссон довели до сліз гострі крильця
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Актриса Скарлетт Йоханссон, що завершила свою роботу у "Месниках", які вийдуть на великі екрани 25 квітня, стала гостею останнього випуску 8 сезону проекту Hot Ones. Це ток-шоу на YouTube-каналі First We Feast, де ведучий Шон Еванс ставить своїм гостям "гарячі та гострі питання".
На початку програми актриса зізналася, що обожнює крильця, але, ймовірно, після цього шоу вона ще довгий час до них не доторкнеться. За умовами програми, вона мала продегустувати курячі крильця з різними соусами, гострота яких збільшується за шкалою пекучості Сковілла.
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Після першого соусу Скарлетт трималася молодцем.
Я в порядку. У мене немов Різдво у роті, – сказала актриса.
Але на наступному рівні свято вже дійшло до критичної точки: "О, а зараз родичі починають сваритися".
Поки рот Скарлетт був у вогні, ведучий ставив різні питання. Наприклад, він поцікавився, чи стежить вона за тим, що відбувається в інтернеті або ж актриса вибудувала умовну стіну, яка відділяє її від світу мемів і YouTube: "Деякі меми до мене довго доходять", – зізналася Йоханссон.
У неї немає Instagram та інших соцмереж. Раніше Скарлетт пояснювала це тим, що їй не подобається ідея щодня ділитися деталями свого життя.
Ведучий скористався цим і, взявши на себе роль мемошамана, показав актрисі кілька жартівливих картинок з інтернету, пов'язаних з "Месниками". Але потім черговий гострий соус спричинив пожежу в роті актриси, Скарлетт розплакалася і попросила велике холодне пиво, щоб пом'якшити удар.
Намагаючись впоратися з неймовірно гострими крильцями, Йоханссон пила крижану воду, тримала в роті кубики льоду, запивала молоком і намагалася заїсти рисом і хлібом – нічого не допомагало. У якийсь момент вона перестала реагувати на питання ведучого, тому що все, про що вона могла думати – це як охолодити свій рот: "До біса питання, як дожити до кінця шоу", – не витримувала Скарлетт.
Але на кілька все-таки відповіла. Актриса розповіла, що обожнює фокуси і подібну магію: "Я не та людина, яка буде шукати ниточки і намагатися викрити. Я просто вірю в це", – сказала Йоханссон.
А коли ведучий спробував здивувати її власноручно проробленим трюком, вона попросила: "Примусьте крильця зникнути!"
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