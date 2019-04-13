Полякова бігає по під'їздах, Дорофєєва розкриває табу, а Камінська запихається фастфудом

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Кілька днів тому весь світ святкував День братів і сестер. З цього і почнемо добірку цього тижня. Ольга Сумська виклала на своїй сторінці миле фото зі своєю сестрою Наталею. Актриса закликала усіх берегти родинні зв'язки, адже це найдорожче. Абсолютно погоджуємось зі словами української "Роксолани".

Ольга та Наталя Сумські вітають зі святом сестер і братів

Не могла не присвятити своєму братові пост і актриса Різ Візерспун. "Білявка в законі" опублікувала знимок, на якому вона ще зовсім-зовсім мала. Різ жартома написала, що "мода зникає, але сім'я – назавжди".

Різ Візерспун поділилась підлітковим фото

Кім Кардашян теж не змогла не запостити ретро-світлину з однією зі своїх сестер. Малі з клану Кардашянів уже тоді виглядали так, ніби готові ходити по подіумах і знімати мільйони сторіс на рік ;)

Кім Кардашян зі своєю сестрою

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Це фото Насті Каменських неабияк розбурхало мережу, адже її фанати надіялись, що співачка нарешті виходить заміж. Коментатори засипали її питаннями про те, чи не весільна це сукня? А також писали інші цікаві коменти: "Ти просто така красива і не мати чоловіка... я просто в шоці". Утім, ефектна сукня – лише сценічне вбрання, в якому зірка виступала на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою".

Настя Каменських знову розбурхала мережу

Турботлива матуся TARABAROVA встигає не лише піклуватися про синочка та чоловіка, а й займатися кар'єрою. Співачка на днях виклала відео, на якому вона показує частину репетиції до премії "Золота Жар-Птиця". Світлана не лише повернулася до попередньої форми, а й готова вражати своїх підписників і слухачів новими номерами.

Ще одна турботлива матуся – Аніта Луценко – поділилася зі своїми підписниками добіркою найулюбленіших книжок донечки Мії. Гортайте серію, якщо маєте кому читати казки на ніч. Сама ж Аніта дякує своїм підписникам, які іноді рекомендують їй, яку книжку купити малечі.

Слава Камінська не перестає сипати "народними мудростями" в Instagram. Зірка на своїй сторінці написала: "Не бійтеся досконалості. Вам все одно її не досягнути". Присмачується цей допис світлиною, на якій Слава попиває колу, а в руці у неї величезна тарілка з фастфудом. Прихильники відразу ж почали жартувати, що з таким "реквізитом" хіба фотографуватися ;)

Слава Камінська не прагне до досконалості

Надя Дорофєєва відверто розповіла про те, як з часом змінювалися її погляди на ті чи інші речі. Так, 8 років тому вона не розуміла дівчат, які набивають собі тату, а тепер – її тіло прикрашене кількома. Якщо в школі вона ненавиділа читати, то зараз робить це з превеликим задоволенням. Співачка зізнається, що їй подобається дивувати себе. На її думку, саме це і є свободою.

Надя Дорофєєва розповіла про свої табу

Оля Полякова вирішила побігати по київських під'їздах? А хто її знає. Утім, під цим фото підписники співачки поділились на два табори: одні захоплюються розкішним виглядом Полякової, а інші вже стомилися від цього її "спаму". Ті ж, хто вихваляв співачку, наголошували на тому, що в неї просто приголомшлива фігура, а також жартувала, що "тема сідниць" не розкрита ;)

Оля Полякова бігає по під'їздах

Наостанок залишимо вам серію світлин з Тіною Кароль, котра вкотре вразила своїх фанатів екстравагантним образом. А на вашу думку, личить зірці ця сукня?

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