Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ломаченко – Кролла Гра престолів

Полякова бігає по під'їздах, Дорофєєва розкриває табу, а Камінська запихається фастфудом

  • 46
Дорофєєва відверто розповіла про свої табу - фото 1
Дорофєєва відверто розповіла про свої табу

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

Вам сподобається: Настя Каменських у піжамі, Леся Нікітюк голяка у ванній, а Холостяк на коробках

Кілька днів тому весь світ святкував День братів і сестер. З цього і почнемо добірку цього тижня. Ольга Сумська виклала на своїй сторінці миле фото зі своєю сестрою Наталею. Актриса закликала усіх берегти родинні зв'язки, адже це найдорожче. Абсолютно погоджуємось зі словами української "Роксолани".

Ольга та Наталя Сумські вітають зі святом сестер і братів - фото 321042
Ольга та Наталя Сумські вітають зі святом сестер і братів

Не могла не присвятити своєму братові пост і актриса Різ Візерспун. "Білявка в законі" опублікувала знимок, на якому вона ще зовсім-зовсім мала. Різ жартома написала, що "мода зникає, але сім'я – назавжди".

Різ Візерспун поділилась підлітковим фото - фото 321043
Різ Візерспун поділилась підлітковим фото

Кім Кардашян теж не змогла не запостити ретро-світлину з однією зі своїх сестер. Малі з клану Кардашянів уже тоді виглядали так, ніби готові ходити по подіумах і знімати мільйони сторіс на рік ;)

Кім Кардашян зі своєю сестрою - фото 321048
Кім Кардашян зі своєю сестрою

Дивіться також: Молоді та гарячі: архівні фото голлівудських зірок з 90-х

Це фото Насті Каменських неабияк розбурхало мережу, адже її фанати надіялись, що співачка нарешті виходить заміж. Коментатори засипали її питаннями про те, чи не весільна це сукня? А також писали інші цікаві коменти: "Ти просто така красива і не мати чоловіка... я просто в шоці". Утім, ефектна сукня – лише сценічне вбрання, в якому зірка виступала на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою".

Настя Каменських знову розбурхала мережу - фото 321051
Настя Каменських знову розбурхала мережу

Турботлива матуся TARABAROVA встигає не лише піклуватися про синочка та чоловіка, а й займатися кар'єрою. Співачка на днях виклала відео, на якому вона показує частину репетиції до премії "Золота Жар-Птиця". Світлана не лише повернулася до попередньої форми, а й готова вражати своїх підписників і слухачів новими номерами.

Ще одна турботлива матуся – Аніта Луценко – поділилася зі своїми підписниками добіркою найулюбленіших книжок донечки Мії. Гортайте серію, якщо маєте кому читати казки на ніч. Сама ж Аніта дякує своїм підписникам, які іноді рекомендують їй, яку книжку купити малечі.

Слава Камінська не перестає сипати "народними мудростями" в Instagram. Зірка на своїй сторінці написала: "Не бійтеся досконалості. Вам все одно її не досягнути". Присмачується цей допис світлиною, на якій Слава попиває колу, а в руці у неї величезна тарілка з фастфудом. Прихильники відразу ж почали жартувати, що з таким "реквізитом" хіба фотографуватися ;)

Слава Камінська не прагне до досконалості - фото 321053
Слава Камінська не прагне до досконалості

Надя Дорофєєва відверто розповіла про те, як з часом змінювалися її погляди на ті чи інші речі. Так, 8 років тому вона не розуміла дівчат, які набивають собі тату, а тепер – її тіло прикрашене кількома. Якщо в школі вона ненавиділа читати, то зараз робить це з превеликим задоволенням. Співачка зізнається, що їй подобається дивувати себе. На її думку, саме це і є свободою.

Надя Дорофєєва розповіла про свої табу - фото 321054
Надя Дорофєєва розповіла про свої табу

Оля Полякова вирішила побігати по київських під'їздах? А хто її знає. Утім, під цим фото підписники співачки поділились на два табори: одні захоплюються розкішним виглядом Полякової, а інші вже стомилися від цього її "спаму". Ті ж, хто вихваляв співачку, наголошували на тому, що в неї просто приголомшлива фігура, а також жартувала, що "тема сідниць" не розкрита ;)

Оля Полякова бігає по під'їздах - фото 321055
Оля Полякова бігає по під'їздах

Наостанок залишимо вам серію світлин з Тіною Кароль, котра вкотре вразила своїх фанатів екстравагантним образом. А на вашу думку, личить зірці ця сукня?

І ще: ТОП-5 звабливих моделей Victoria's Secret, на яких варто підписати в Instagram

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Сповідь продавця: чому НІКОЛИ не варто довіряти промоутерам
  • 08 квітня, 12:13
  • 540
10 дурних запитань шеф-кухарю: смачно і зрозуміло
  • 11 квітня, 16:21
  • 475
Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 квітня 2019 для знаків Зодіаку
  • 07 квітня, 14:24
  • 809
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз