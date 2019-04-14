Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019

Кумедне відкриття: користувачі мережі нарешті розкусили Ді Капріо

  • 120
Леонардо Ді Капріо має певне табу на вік обраниць? - фото 1
Леонардо Ді Капріо має певне табу на вік обраниць? / gettyimages

Користувач Реддіту під ніком TrustLittleBrother зробив важливе відкриття: виявляється, актор Леонардо Ді Капріо ніколи в житті не зустрічався з дівчиною, котрій було більше, ніж 25 років. Свою теорію користувач підтверджує спеціально створеним графіком, де проаналізовано вік усіх обраниць Лео.

Згідно з даними, наймолодшою дівчиною Ді Капріо свого часу була модель Жизель Бюндхен. Коли пара почала зустрічатися, їй було всього 18 років. Лео тоді виповнилося 24. Вони розійшлися у 2004 році, коли Жизель було 23 роки.

І ще: Леонардо Ді Капріо опублікував знімок українського фотографа

Здається, в актора є якийсь пунктик з приводу віку, тому що тільки три обраниці Лео досягли 25-річчя: Бар Рафаелі, Келлі Рорбах і Ніна Агдал. Середній вік усіх його дівчат – 22,9 року.

Графік показує усіх обраниць Леонардо Ді Капріо:

Кумедне відкриття: користувачі мережі нарешті розкусили Ді Капріо - фото 321164

Зараз актор зустрічається з моделлю Камілою Морроне. Цього року їй виповниться 22 роки. Раніше ходили чутки, що Лео збирається зробити їй пропозицію. Поки цього не сталося, але до 25-річчя дівчини ще є час.

Читайте також: Одного разу в Голлівуді: вийшов перший трейлер фільму з Ді Капріо і Піттом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Впізнай акторів серіалу Гра престолів на старих фотографіях
  • 12 квітня, 17:30
  • 586
Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+)
  • 10 квітня, 21:30
  • 3422
Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 квітня 2019 для знаків Зодіаку
  • 07 квітня, 14:24
  • 825
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз