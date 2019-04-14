Кумедне відкриття: користувачі мережі нарешті розкусили Ді Капріо

Користувач Реддіту під ніком TrustLittleBrother зробив важливе відкриття: виявляється, актор Леонардо Ді Капріо ніколи в житті не зустрічався з дівчиною, котрій було більше, ніж 25 років. Свою теорію користувач підтверджує спеціально створеним графіком, де проаналізовано вік усіх обраниць Лео.

Згідно з даними, наймолодшою дівчиною Ді Капріо свого часу була модель Жизель Бюндхен. Коли пара почала зустрічатися, їй було всього 18 років. Лео тоді виповнилося 24. Вони розійшлися у 2004 році, коли Жизель було 23 роки.

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Здається, в актора є якийсь пунктик з приводу віку, тому що тільки три обраниці Лео досягли 25-річчя: Бар Рафаелі, Келлі Рорбах і Ніна Агдал. Середній вік усіх його дівчат – 22,9 року.

Графік показує усіх обраниць Леонардо Ді Капріо:

Зараз актор зустрічається з моделлю Камілою Морроне. Цього року їй виповниться 22 роки. Раніше ходили чутки, що Лео збирається зробити їй пропозицію. Поки цього не сталося, але до 25-річчя дівчини ще є час.

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