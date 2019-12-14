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Названі найуспішніші кліпи десятиліття: згадуємо разом

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Кліп Despacito - фото 1
Кліп Despacito / promodj

YouTube назвав найпопулярніші музичні відео за період з 2010 року до кінця 2019 року.

Список очолює кліп на пісню Despacito виконавців Luis Fonsi ft. Daddy Yanke, який з моменту виходу в січні 2017 року набрав понад 6,5 мільярда переглядів.

І ще: Тіна Кароль і Юлія Саніна представили спільну пісню "Вільна": потужний кліп

На другому місці ролик Еда Ширана на пісню Shape Of You з 4,5 мільярда переглядів.

На третьому місці опинився дует Віза Халіфи і Чарлі Пута з кліпом на пісню See You Again. Відео набрало 4,3 мільярда переглядів.

До п'ятірки лідерів потрапили Марк Ронсон і Бруно Марс з піснею Uptown Funk (3,7 мільярда переглядів) і кліп Gangnam Style південнокорейського виконавця PSY (3,4 мільярда переглядів).

ТЕСТ: Впізнай музичні треки за кадром з кліпу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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