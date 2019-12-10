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Папік День Святого Миколая

ТЕСТ: Впізнай музичні треки за кадром з кліпу

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найвідоміші популярні кліпи - фото 1
найвідоміші популярні кліпи

Ви точно чули ці пісні, адже це справжні хіти, які свого часу підірвали американські чарти! Але чи зможете впізнати їх лише за кадром з кліпу? Проходьте цікавий тест на Радіо МАКСИМУМ!

Мільйонна аудиторія наспівує рядки з цих треків та повторює танцювальні рухи з запальних кліпів. Напружте свою пам'ять та пригадайте, з якого саме кліпу запропонований кадр!

І ще: ТЕСТ: Вгадай володаря "Оскара" за фрагментом постера фільму

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Який знак Зодіаку підходить тобі для романтичних стосунків

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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