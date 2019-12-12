Тіна Кароль і Юлія Саніна представили спільну пісню "Вільна": потужний кліп

Дует року! Поп-діва Тіни Кароль та рок-діва Юлії Саніної із THE HARDKISS випустили пісню "Вільна", яка стала офіційним саундтреком до фільму "Віддана". У кліпі на новинку зірки вразили чуттєвими образами.

"Ця пісня – своєрідний жіночий маніфест, жіноча мантра про силу нашого сестринства. І було важливо виконати її саме дуетом з іншою виконавицею – сильною, талановитою, рівною", – прокоментувала прем'єру Тіна Кароль. При цьому дует настільки різних співачок став алегорією на Аделю та Стефу та підкреслив непрості стосунки героїнь фільму "Віддана".

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"Вільна" не схожа на творчість THE HARDKISS, не схожа на пісні Тіни Кароль. Це щось зовсім інакше, у чому ми поєдналися. І мені імпонує, що це не просто сингл, це – частина масштабного проєкту. Що вийде фільм і люди матимуть додатковий бекграунд, який підсилить пісню, а пісня, звичайно, по-новому розкриє фільм", – наголосила Юлія Саніна.

Дивитись онлайн кліп Тіна Кароль & Юлія Саніна – Вільна:

Текст пісні написала alyona alyona, а музику – Олександр Шкуркін. А от над кліпом "Вільна" працювала режисерка фільму "Віддана" Христина Сиволап.

Текст і слова пісні ВІЛЬНА

Сповільнений пульс. Розсипане зілля.

Більше я не боюсь, я вільна, вільна

На сірому тлі, що з білим так схожий

Писали "ніяк", та я зможу, зможу, зможу

Мої стіни бачили ріки сліз

Мої стіни чули моря зі слів

В стінах зародилося моє я

Там втікали ріки в мої моря (х2)

А тепер я на волі є

Ти веди лиш вперед, моя коліє

Ти веди, не звертай і не зупиняй

Я не та. І нового дня

Приспів:

Я не боюсь. Тепер я вільна.

Я вільна х6

Я не боюсь. Тепер я вільна.

Я вільна х6

Казали "Зірвусь", казали "безсильна"

Я цих слів не боюсь, бо вільна, вільна, вільна, вільна

Шукатиму шлях складний та прекрасний

Вогонь у мені не згасне, ой, не згасне.

А тепер я на волі є

Ти веди лиш вперед, моя коліє

Ти веди, не звертай і не зупиняй

Я не та. І нового дня

Приспів:

Я не боюсь. Тепер я вільна.

Я вільна х6

Я не боюсь. Тепер я вільна.

Я вільна х6

Чарівні Юлія Саніна і Тіна Кароль

Відзначимо, що стрічка, знята за мотивами роману відомої письменниці Софії Андрухович "Фелікс Австрія", вийде у прокат 16 січня 2020 року.

Головні героїні фільму

Історія "Відданої" розгортається в Станіславові (Івано-Франківську) у другій половині 19 століття. Доктор Анґер втрачає в пожежі дружину, але вдається врятувати двох дівчат – рідну доньку Аделю і доньку хатніх робітників Стефанію. Доктор вирішує виховувати їх разом. Але коли дівчата дорослішають, то не можуть розібратись, хто вони одна одній – сестри, подруги, суперниці, чи все-таки панянка та служниця.

Дивитись онлайн трейлер фільму Віддана:

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