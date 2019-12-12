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Тіна Кароль і Юлія Саніна представили спільну пісню "Вільна": потужний кліп
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Дует року! Поп-діва Тіни Кароль та рок-діва Юлії Саніної із THE HARDKISS випустили пісню "Вільна", яка стала офіційним саундтреком до фільму "Віддана". У кліпі на новинку зірки вразили чуттєвими образами.
"Ця пісня – своєрідний жіночий маніфест, жіноча мантра про силу нашого сестринства. І було важливо виконати її саме дуетом з іншою виконавицею – сильною, талановитою, рівною", – прокоментувала прем'єру Тіна Кароль. При цьому дует настільки різних співачок став алегорією на Аделю та Стефу та підкреслив непрості стосунки героїнь фільму "Віддана".
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"Вільна" не схожа на творчість THE HARDKISS, не схожа на пісні Тіни Кароль. Це щось зовсім інакше, у чому ми поєдналися. І мені імпонує, що це не просто сингл, це – частина масштабного проєкту. Що вийде фільм і люди матимуть додатковий бекграунд, який підсилить пісню, а пісня, звичайно, по-новому розкриє фільм", – наголосила Юлія Саніна.
Дивитись онлайн кліп Тіна Кароль & Юлія Саніна – Вільна:
Текст пісні написала alyona alyona, а музику – Олександр Шкуркін. А от над кліпом "Вільна" працювала режисерка фільму "Віддана" Христина Сиволап.
Текст і слова пісні ВІЛЬНА
Сповільнений пульс. Розсипане зілля.
Більше я не боюсь, я вільна, вільна
На сірому тлі, що з білим так схожий
Писали "ніяк", та я зможу, зможу, зможу
Мої стіни бачили ріки сліз
Мої стіни чули моря зі слів
В стінах зародилося моє я
Там втікали ріки в мої моря (х2)
А тепер я на волі є
Ти веди лиш вперед, моя коліє
Ти веди, не звертай і не зупиняй
Я не та. І нового дня
Приспів:
Я не боюсь. Тепер я вільна.
Я вільна х6
Я не боюсь. Тепер я вільна.
Я вільна х6
Казали "Зірвусь", казали "безсильна"
Я цих слів не боюсь, бо вільна, вільна, вільна, вільна
Шукатиму шлях складний та прекрасний
Вогонь у мені не згасне, ой, не згасне.
А тепер я на волі є
Ти веди лиш вперед, моя коліє
Ти веди, не звертай і не зупиняй
Я не та. І нового дня
Приспів:
Я не боюсь. Тепер я вільна.
Я вільна х6
Я не боюсь. Тепер я вільна.
Я вільна х6
Відзначимо, що стрічка, знята за мотивами роману відомої письменниці Софії Андрухович "Фелікс Австрія", вийде у прокат 16 січня 2020 року.
Історія "Відданої" розгортається в Станіславові (Івано-Франківську) у другій половині 19 століття. Доктор Анґер втрачає в пожежі дружину, але вдається врятувати двох дівчат – рідну доньку Аделю і доньку хатніх робітників Стефанію. Доктор вирішує виховувати їх разом. Але коли дівчата дорослішають, то не можуть розібратись, хто вони одна одній – сестри, подруги, суперниці, чи все-таки панянка та служниця.
Дивитись онлайн трейлер фільму Віддана:
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