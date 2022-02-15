Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Нацвідбір на Євробачення Alina Pash

Назване найромантичніше місто світу для пошуків справжнього кохання

  • 240
Кохання - фото 1
Кохання / edinburghlive

Дивіться ТОП-10 рейтингу The Most Romantic Cities Around the World американської компанії WeThrift. Переможець вас точно вразить.

Рейтинг базується на восьмибальних критеріях, які включають кількість заходів для пар у кожному місті та наявність романтичних місць для закоханих. До них відносять не тільки ресторани, а й парки, пам'ятки, романтичні готелі, спа-салони, пише wethrift.

Це цікаво: Вчені пояснили, чим корисний сон в одному ліжку

У сучасному дослідженні не обійшлися без підрахунку публікацій у соцмережах: у рейтинг потрапили фото із зображенням заходу сонця та хештегом або геоміткою міста під ним. Так у трійці лідерів – Лондон, Париж та Барселона. Британська столиця випередила навіть Париж, що традиційно вважається дуже романтичним.

Не забули автори дослідження і тих, хто тільки шукає своє кохання. Для них видання склало окремий рейтинг міст: ідеальних для самотніх людей та пошуку другої половинки. Тут перше і друге місце вибороли два іспанські міста Мадрид і Барселона. Тому Іспанію назвали "офіційно найкращим місцем для пошуку кохання".

Назване найромантичніше місто світу для пошуків справжнього кохання - фото 496759

І ще: Що таке соціальна тривожність і як вона впливає на стосунки

пропозиції партнерів
Новини