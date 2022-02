Назване найромантичніше місто світу для пошуків справжнього кохання

Дивіться ТОП-10 рейтингу The Most Romantic Cities Around the World американської компанії WeThrift. Переможець вас точно вразить.

Рейтинг базується на восьмибальних критеріях, які включають кількість заходів для пар у кожному місті та наявність романтичних місць для закоханих. До них відносять не тільки ресторани, а й парки, пам'ятки, романтичні готелі, спа-салони, пише wethrift.

У сучасному дослідженні не обійшлися без підрахунку публікацій у соцмережах: у рейтинг потрапили фото із зображенням заходу сонця та хештегом або геоміткою міста під ним. Так у трійці лідерів – Лондон, Париж та Барселона. Британська столиця випередила навіть Париж, що традиційно вважається дуже романтичним.

Не забули автори дослідження і тих, хто тільки шукає своє кохання. Для них видання склало окремий рейтинг міст: ідеальних для самотніх людей та пошуку другої половинки. Тут перше і друге місце вибороли два іспанські міста Мадрид і Барселона. Тому Іспанію назвали "офіційно найкращим місцем для пошуку кохання".

