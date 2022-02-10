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Що таке соціальна тривожність і як вона впливає на стосунки

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Соціальна тривожність - фото 1
Соціальна тривожність / additudemag

Психологи виявили, що схильні до соціальної тривожності люди менше задоволені романтичними стосунками. Причому на взаємини з партнером впливає не сама тривожність, а депресія, що виникає на її тлі.

Соціальна тривожність з'являється на фоні страху чи дискомфорту від взаємодії з іншими людьми. Сюди належить і страх перед громадським судженням. Останнім ступенем соціальної тривожності може стати соціофобія, пише psypost.

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Психологічні дослідження показують, що з соціальною тривожністю рідше заводять романтичні стосунки, та й самі стосунки не приносять їм належного задоволення. Опитування 444 австралійців підтвердило, що люди з вищими показниками соціальної тривожності найчастіше визнавали, що їхні романтичні зв'язки ніколи не тривали понад три місяці.

Вчені додатково опитали 188 добровольців, які були в романтичних стосунках і страждали на соціальну тривожність. Виявилося, що значущим предиктором задоволеності стосунками була депресія, яка зазвичай йде пліч-о-пліч з тривожністю.

Це відкриття припускає, що як тільки тривожним людям вдається знайти романтичного партнера, їхня соціальна тривожність, мабуть, не впливає на те, наскільки вони задоволені стосунками.

Що таке соціальна тривожність - фото 495955
Що таке соціальна тривожність

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