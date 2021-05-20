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Вчені пояснили, чим корисний сон в одному ліжку

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Сон разом - фото 1
Сон разом / womenworking

Одружені люди відчувають більш тривалу фазу глибокого сну, відому як сон зі швидким рухом очей, що допомагає формувати спогади і регулювати емоції. Як це працює?

Автори дослідження спиралися на дані, отримані в ході дослідження Sleep Heart Health Study, метою якого було виявлення зв'язку між порушеннями сну і серцево-судинними захворюваннями, інсультом та іншими причинами смерті, пише dreams.

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У первісну вибірку увійшли дані близько 5800 осіб. Надалі автори нового дослідження вивчили дві підгрупи людей по 69 осіб. До першої групи увійшли одружені люди, в другу – ті, хто ніколи не був одружений. Як показало дослідження, ті, хто спали в одному ліжку довше були у фазі сну зі швидким рухом очей в порівнянні з людьми, що спали в різних ліжках. Різниця склала близько 10%.

Автори запропонували кілька пояснень отриманих результатів. Можливо, на більш тривалий REM-сон впливає тепло, що виходить від тіла партнера. Це допомагає створити більш комфортні умови і забезпечити більш стабільний сон. Крім цього, присутність партнера може забезпечувати почуття безпеки протягом ночі, що також може допомогти в регулюванні сну.

Вчені пояснили, чим корисний сон в одному ліжку - фото 460256

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