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Настя Каменських підкреслила апетитні форми пікантною сукнею: ефектні кадри

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Українська співачка Настя Каменських регулярно радує свою численну армію шанувальників в Instagram спекотними знімками. Цього разу красуня поділилася яскравими кадрами в незвичайному ефектному образі. Настя виступила на "Великому Весняному концерті" в столиці України і показала свій пікантний наряд.

Так, для виходу на сцену Настя Каменських вибрала напівпрозоре "пухнасте" плаття білого кольору з відвертим декольте. Такий наряд вигідно підкреслив апетитні форми зірки, а широкий пояс зробив акцент на її тонку талію.

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Красиво укладене волосся, намисто на шиї і яскравий макіяж доповнили яскравий образ красуні.

"Say hello to spring! Сьогодні проводжали зиму на "Великому Весняному концерті" в палаці "Україна". Як ви проводите останні зимові вечори?" – прокоментувала фото Каменських.

Настя Каменських підкреслила апетитні форми пікантною сукнею: ефектні кадри - фото 389298

Настя Каменських підкреслила апетитні форми пікантною сукнею: ефектні кадри - фото 389299

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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