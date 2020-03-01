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Настя Каменських підкреслила апетитні форми пікантною сукнею: ефектні кадри
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Українська співачка Настя Каменських регулярно радує свою численну армію шанувальників в Instagram спекотними знімками. Цього разу красуня поділилася яскравими кадрами в незвичайному ефектному образі. Настя виступила на "Великому Весняному концерті" в столиці України і показала свій пікантний наряд.
Так, для виходу на сцену Настя Каменських вибрала напівпрозоре "пухнасте" плаття білого кольору з відвертим декольте. Такий наряд вигідно підкреслив апетитні форми зірки, а широкий пояс зробив акцент на її тонку талію.
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Красиво укладене волосся, намисто на шиї і яскравий макіяж доповнили яскравий образ красуні.
"Say hello to spring! Сьогодні проводжали зиму на "Великому Весняному концерті" в палаці "Україна". Як ви проводите останні зимові вечори?" – прокоментувала фото Каменських.
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