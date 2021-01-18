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З Водохрещем 2021: оригінальні привітання у прозі на Йордан
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Найкращі привітання з нагоди Водохреща 2021 у прозі українською мовою – у нашій добірці! Зібрали для вас красиві побажання своїми словами та оригінальні вітання прозою, якими можна поздоровити близьких 19 січня.
Проза – це ідеальний варіант для привітання з Водохрещем 2021, адже такі поздоровлення своїми словами особливо щирі та теплі. Не лінуйтеся пошукати оригінальні побажання рідним, друзям та колегам, адже вони заслуговують на гарне вітання від вас у це релігійне свято.
Тут більше: Привітання з Водохрещем 2021: найкращі поздоровлення з Йорданом
Тисніть на потрібний вам пункт та переходьте до розділу з побажаннями:
Гарні привітання з Водохрещем 2021 у прозі
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Вітаю Вас з найбільшими православними святами – Богоявленням і Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб на Вас зійшла свята Божа благодать. Щоб тіло і душа, омиваючись освяченою водою, наситилися здоров'ям, легкістю, втіхою. Щоб пішли біль, досада, розчарування, ненависть і пороки, а на зміну їм в душі запанували мир, спокій і злагода!
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Вітаю з Хрещенням Господнім і щиро бажаю, щоб краплі святої води додали бадьорість, силу і здоров'я тілу, щоб в цей день перед очима відкрився новий світлий і добрий шлях, щоб не було хвилин печалі в житті, а лише любов і надія зігрівали серце.
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Вітаю з Хрещенням Господа! Нехай в цей світлий, божественний день, змиються всі нещастя і знегоди, а з чистою водою, прийде чисте, наповнене Божою благодаттю життя. Нехай з цього дня кожен будинок знайде спокій, життєрадісність, здоров'я і добробут. Нехай у серці кожної людини запалиться полум'я щирості, любові та доброти, а всі труднощі та біди згорять як попіл і випаруються назавжди.
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Вітаю з Хрещенням Господнім і бажаю, щоб Бог оберігав твою сім'ю від всіх бід і негод, щоб твій шлях був добрим і світлим, а твоє серце – люблячим і відкритим для щастя. Нехай у твої двері стукають тільки бажані гості та тільки добрі вісті!
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Ось і прийшло в кожен дім священне і чарівне свято – Хрещення Господнє. У цей чудовий і божественний день хочеться всім побажати миру, доброти, чесності та справедливості. Нехай чудо живе у ваших серцях і дарує вам світлу надію на прекрасне майбутнє. Бажаю вам міцного здоров'я, внутрішнього тепла, яке зігріває душу і серце, успіхів у всіх починаннях. Бажаю, щоб в цей світлий день вас оточували рідні, улюблені та близькі люди. Нехай ваші домівки наповняться радістю, сміхом і позитивом!
Короткі вітання на Водохреща (проза)
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У день Хрещення Господнього від чистого серця шлю свій добрий привіт з побажаннями миру над головою і чистого неба, радості в домі та добробуту, віри в душі та тільки щасливих надій.
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З Хрещенням! Нехай вода вимиє тіло від хвороб, голову – від поганих думок, а душу – від смутку. Здоров'я, Божої благодаті, радості та добра!
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В Хрещення бажаю молитвам почутими бути, щоб допомогли небеса впоратися з усім, що заважає нашому щастю!
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Вітаю з Хрещенням Господнім і від щирого серця бажаю, щоб Господь за добрі твої справи та думки винагородив тебе здоров'ям, силою, вірою, надією і любов'ю! Всіх благ і миру за вікном!
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Нехай в небі завжди буде той, хто дивиться і береже, доглядає і від бід рятує. Нехай молитви почує той, до кого вони звернені. Зі святом!
Оригінальні побажання 19 січня своїми словами
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З Хрещенням! Бажаю не падати на мороз, але заморозити всі свої невдачі, бажаю нічого не боятися, але лякати своїх недругів, бажаю в житті не грішити, а тільки по дрібницях пустувати, бажаю Божого благословення і почуття невагомості від щастя.
***
З Хрещенням Господнім! Бажаю не ставити хрест на своїх мріях, бажаю бути слухняним і не гнівити Господа, бажаю жити, як на крутому курорті в найкращому санаторії, пірнаючи по хвилях любові та відпочиваючи в спа-салонах щастя.
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Вітаю з Хрещенням і бажаю, щоб не цокотіли зубами та не мерзнути, а як дельфін прям в ополонку і назад. І нехай водиця наповнить силами могутніми та здоров'ячко міцним, нехай все погане відстане навік, а щастя та удача прилипне як п'явка.
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З Хрещенням! Бажаю окунем під воду і живчиком з неї, бажаю бадьорим по життю і, щоб все круто було в ній. Бажаю Бога не гнівити, в житті лише добро творити, свою сім'ю любити, друзів веселити та у своє щастя вірити.
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З Хрещенням тебе! Пірни в ополонку рибкою, не бійся і виринай, ніби заново тебе на світ народили. Бажаю втопити всі свої страхи та недуги, бажаю устати тілом і духом, бажаю не вити білугою і радіти життю кожен день!
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