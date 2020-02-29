Зіанджа кардинально змінила імідж та обрала собі нове ім'я

Співачка Зіанджа, яка змінила стать, повертається на сцену під новим псевдонімом. Після довгої перерви в музичній кар'єрі артистка анонсувала вихід нового синглу і тепер називає себе. Zi Faámelu. Крім цього, красуня ще й змінила образ. Про це 29-річна дівчина повідомила в Instagram.

Вперше заявити про себе в Україні після зміни статі Зіанджа вирішила в січні 2018 року, прийшовши на кастинг восьмого сезону шоу "Голос країни". Дівчині вдалося розвернути всі чотири тренерських крісла, проте як свого наставника вона вибрала Потапа. Співачка зізналася, що не співала 10 років через те, що "на хвилі успіху" її нервова система не витримала критики.

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Але зараз красуня вирішила увірватися у шоу-біз з новими силами. Вона кардинально змінила свій образ і вже готує нову пісню, яку представить у березні.

"Мене звуть Зі Фамелу і сьогодні я народжуюся заново! В честь цього для кожного з вас відкриті двері в мій авантюрний, спонтанний і вільний від суджень світ! Тут, в нескінченному "зараз", ви завжди можете бути собою. У новому десятилітті я вважаю за краще любити і жити на повну потужність, без будь-яких правил і обмежень. Це ера розправлених крил, нових відкриттів і цілющих сил! Я рада поділитися з вами тим, що в березні у мене виходить дебютний сингл", – заінтригувала співачка.

Своє перетворення з "екс-фабриканта" Бориса Апреля (справжнє ім'я – Борис Круглов) в дівчину Ейпріл (а потім в Зіанджу) артистка почала в Китаї у 2013 році. А у 2014-му, на старій сторінці в Instagram виконавиця розповіла, що наважувалася на зміну статі довгі роки.

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