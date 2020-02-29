Надя Дорофєєва розбурхала мережу інтимним знімком

Сексуальна українська співачка і солістка популярного гурту Время и Стекло Надя Дорофєєва завела шанувальників новим відвертим знімком. Ти точно оціниш!

На своїй сторінці в Instagram Надя Дорофєєва опублікувала свіже фото, на якому крупним планом сфотографовані її оголені ноги. На знімку 29-річна красуня позує в білій футболці, відвертій короткій джинсовій спідниці. При цьому дівчина розкуто оголює спідню білизну і татуювання з написом good.

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Підписники артистки оцінили кадр і активно писали захоплені коментарі до знімка, обговорюючи сексуальність співачки.

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