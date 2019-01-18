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Привітання з Водохрещем 2019: найкращі поздоровлення з Йорданом

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Зі святом Водохреща! - фото 1
Зі святом Водохреща!

Найкращі привітання з Водохрещем 2018 на українській мові – у нашій добірці! Зібрали для вас гарні поздоровлення на Йордан у прозі, віршах та смс, а також оригінальні віншування і красиві картинки. Обирайте вітання до душі!

Хрещення Господнє відзначають в Україні 19 січня, що в 2019 році випадає на суботу. Це – одне з найбільших релігійних свят: саме в цей день Іван Предтеча охрестив Ісуса в річці Йордані. Тисячі українців у цей день освячують воду, яка потім набуває цілющих властивостей, а дехто навіть занурюється в крижану ополонку.

Як правильно вітатися на Йордан? На Святвечір 18 січня та на свято Водохреща в Україні прийнято звертатися один одного зі словами "Христос хрещається" (ся хрещає, хрестився), а у відповідь слід казати "У ріці Йордані".

Також на празник прийнято поздоровляти рідних і друзів з Водохрещем, тож ми підготували для вас привітання з Йорданом українською мовою, які подарують вашим близьким святковий настрій!

Клікайте на розділ та шукайте потрібне побажання:

Віншування з Святою Йорданською вечерою

***

З вечерею усіх смачною, з
Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився.
За весь Ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну,
Щоб гості з’їхались бажані,
Христос хрестився у Йордані!

***

У Йорданську цю годину
Віншую Вашу всю родину!
Хай рід Ваш славиться в народі,
Хай прибуває в Вашім роді!
Я Вас усіх поздоровляю,
Щастя-радості бажаю.
Нехай же справді буде так
Як ми собі бажаєм,
Щоб не згасав Йорданський знак
Над нашим рідним краєм.
Веселіться всі
Христос ся Хрещає!

***

Дай, Боже, що ми сказали,
Аби і так стало і вам, і нам,
І цьому щасливому двору,
І всьому світу Господньому!
Хай вам святиться, веселиться
Святая йорданська водиця.
Як нині і в рік, і від року в рік,
І на цілий вік!
Христос Хрещається!

***

Гей, ти, пане, пане-господарю!
Щасти, Боже, із Йорданом,
Із Йорданом, із водицею,
Із царицею, і усім домом,
І усім добром, із твоєю дружиною,
Із твоєю челядкою,
Із дочками, як чічками.
Господарю, як королю, щасти, Боже!
З усім двором, із челядкою багатою,
Із роями, із ланами,
Із сусідами, із панами,
Із Господом Христом Богом,
На здоров’я, на літ много!
Дай, Боже!

***

Вінчую Вас з цим Йорданом
Де Бог ся обявив,
Де Христос хрестився на Йорданських водах,
Бог його вишний,
Бог син голосить,
Де той Святий Дух, що нам мир приносить,
А Святий Дух горою літає
І на землю світло посилає,
А ви на той Йордан приходьте по воду свячену,
Там освятите душу охрещену.
А та вода буде вам помічна,
А вам господарі і господині многії і благії літа.

***

Ось настало вже святе Водохреща!
Хай вода холодна на вас плеще!
Вас вітаю щиро з святом цим!
І бажаю миру я вам усім!
На столі щоб завжди був свіжий хліб!
А у полі влітку пахучий сніп!
В цьому році щедрого вам врожаю
Від душі, господарі, побажаю!

***

Ісус Христос охрестився
У річці Йордані,
Він крокує нині світом
У славі і шані.
Дай, Боже, вам і нам,
Місту і селу,
І кожному двору
Як нині, так в рік,
І від року в рік,
І на цілий вік
Щастя і достатку,
Щоб не було упадку
В хаті і стайні,
І в нашій родині!
Дай Боже, щедрий вечір!
Слава Україні!

Поздоровлення на Другий Святий вечір - фото 302037
Поздоровлення на Другий Святий вечір

Вірші для привітання з Водохрещем Христовим 2019

***

Нехай Хрещення Господнє в хату,
Радості Вам принесе багато,
Розбудить приспані надії,
Добром і щастям Вас засіє,
Водицею окропить та любов'ю,
І подарує вам міцне здоров'я!
Вітаю з Хрещенням Христовим!

***

Перед Богоявленням Христа,
Дається вам вода Свята.
Хай Свята водичка
Скропить ваші личка,
І окропить ззовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб в ній зла не знати,
Скропить всю родину,
Щоб жила щасливо!
І всю Україну!
Колись на світанні,
Сам Христос хрестився
У ріці Йордані!

***

Хай в вашій оселі радість панує,
Христос охрестився, мир світу дарує,
Щоб мали ви міцне здоров'я,
Щоб сповнилися мудрості і сил,
Щоб кожен день уже сьогодні,
Лиш тільки радість приносив!

***

На річці на Йордані
Мати Сина купає,
Гріх і біль наш змиває.
Освятив Йордан воду на щастя,
На здоров’я, на вашу вроду.
Цілий світ звеселився,
Христос Охрестився!

***

Мороз лютує за вікном,
Тріщать дрова у пічці,
Освятилася вода,
В озері та в річці!
Йордан вийшов з берегів,
Богові вклонився,
Радісно затанцював,
Бо Христос Хрестився!

***

Над землею, над полями,
Океанами, морями
Дух святий витає нині.
Кожній праведній родині
Злагоди, добра бажає,
Всіх людей благословляє
З святом я тебе вітаю,
І у віршах побажаю:
Віри, ласки неземної,
Доброти тобі простої,
Радості на кожен день
Та дзвінких зажди пісень.
Щоби Хрещення Господнє
Щастя в дім твій принесло,
Щоб у полі й у садочку
Все буяло та цвіло,
Щоб у серці панувала
Лиш надія та любов
Добрий ангел-охоронець
Поруч щоб завжди ішов.

***

Ми вас сьогодні від душі
З святим Водохрещем вітаємо!
Даруємо свої вірші!
Злагоди й добра бажаємо!
Достатку й миру вам у дім!
Спокою в душу та наснаги!
Кохання зичимо усім,
Віри, надії та відваги!
Хай чується веселий сміх,
І пісня лине в вашій хаті!
Хай геть тікають горе й гріх!
Ще зичимо – будьте багаті!

***

З Хрещенням вітаю щиро!
Щоб жили усі щасливо,
В мирі, злагоді, любові,
У достатку і здоров'ї.
Ангел хай охороняє,
І Господь благословляє.
Радості і благодаті,
Щастя щоб було у хаті!

***

Прийміть мої вітання з Водохрещем!
Здоров'я ваше буде хай, як сталь.
Хай з Богом буде вам завжди безпечно,
Хай не приходить у ваш дім печаль.
І благодать Господня нехай світить
На довгому життєвому шляху.
Нехай будуть щасливі ваші діти,
І ангел береже сім’ю усю!

***

Потріскує міцний мороз,
Із льоду хрест посеред снігу,
В Йордані охрестивсь Христос,
З'явившись у годину тиху.
Нехай освячена вода
Зцілить тіла і душі ваші,
І Ви в святковий день прийміть
Вітання найщиріші наші.

***

Хрещення Господнє — велике свято,
Хай принесе вам віри багато.
Щоб ніколи рідних не цурались,
Від Божих заповідей не відмовлялись.
Хай світло в вашу душу прийде,
Усе важливе серце осягне.
Хай єднається кожна родина,
Бо сьогодні святкова днина!

***

В ополонку вскочити сьогодні
Вас запрошую сердечно.
Водохреще хай відкриє
Путь у щастя безкінечний.
Змиє хай вода священна
Смуток, горе і образи,
Хай світлішим стане шлях
Після купелі одразу.

Картинка на Богоявлення 19 січня - фото 302016
Картинка на Богоявлення 19 січня

Короткі СМС вітання з Йорданом

***

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,
Зігріє щедрівка вам серце теплом,
Хай радість, достаток наповнять ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім!
Вітаю з Хрещенням Господнім!

***

Нехай водиця із Йордану,
Вас сьогодні освятить,
Бажаю бути вам усім здоровим,
Вітаю вас із Хрещенням Христовим!

***

Хай ялинка мерехтить,
Хай щедрівочка дзвенить,
Бажаю бути всім здоровим,
Вітаю вас з Охрещенням Христовим!

***

Коли надво́рі холодно і пусто,
Хай душу гріє радісне тепло,
Усе, що є на світі гарне, чисте, світле,
Щоб на Йордана в твоїм серці розцвіло!

***

Водохреща на порозі,
Вас від серця я вітаю,
Миру, злагоди і віри
Вам сьогодні я бажаю!

***

Хай вода священна нині
Змиє ваші всі гріхи,
Хай Господь для вас відкриє
Лише праведні шляхи!

***

На Водохреща вам бажаю миру, щастя,
Добрих і прекрасних літ,
Хай Господь оберігає
Від проблем вас і від бід!

***

З Водохрещам вас сердечно
В день січневий я вітаю,
Вам бадьорості і сили
В свято від душі бажаю!

***

Хрещення Господнє на порозі,
В проруб ти скоріш стрибай,
Для прощення, благодаті
Свою душу розкривай!

***

З Водохрещем вас вітаю,
Хай вода дарує сили,
Хай святий потік гріхи
І образи з серця змиє!

***

Хай свята вода душу освятить
Наповнить її вірністю і добротою.
Хай від неї вогник замерехтить
В серці, що наповнене любов'ю!

Христос Хрещається! - фото 301997
Христос Хрещається!

Поздоровлення з Хрещенням Господнім в прозі

***

Вітаю з Хрещенням Господнім і хочу побажати, щоб здоров'я було міцним, як хрещенські морози, щоб чиста водиця змила всю печаль і смуток, а яскраве світло надії і любові осяяло вашу душу і серце! Христос хрестився!

***

Нехай у свято Водохреща чиста свята вода змиє печалі і негаразди. Миру в вашому домі, тепла в серці, рідних людей поруч і віри в те, що все в житті складеться просто чудово!

***

З Йорданом! Бажаю на Водохреще з головою зануритися в чисту воду добрих надій, повірити в світле диво і відкрити новий світ щастя для себе. Бажаю міцного здоров'я, миру та любові.

***

Ось і прийшло в кожен дім чарівне свято Хрещення Господнє. У цей чудовий і божественний день хочеться всім побажати миру, доброти, чесності і справедливості. Нехай чудо живе в ваших серцях і дарує вам світлу надію на прекрасне майбутнє. Бажаю вам міцного здоров'я, внутрішнього тепла, яке зігріває душу і серце, успіхів у всіх починаннях. Бажаю, щоб в цей світлий день вас оточували рідні люди. Нехай ваші домівки наповняться радістю, сміхом і позитивом!

***

Вітаю з Водохрещам і щиро бажаю, щоб краплі святої води додали бадьорості, сили і здоров'я тілу, щоб в цей день перед очима відкрився новий світлий і добрий шлях, щоб не було хвилин печалі в житті, а лише любов і надія зігрівали серце! Христос хрещається!

***

У день Хрещення Христового хочеться побажати вам тільки світлого, справжнього, чистого. Нехай все погане проходить повз, а все хороше – чекає біля дверей. Добра, променистого сонця, відданих і справжніх друзів поруч. Регулярного везіння, творчих ідей та веселих свят!

***

Вітаю з Богоявленням і Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб на вас зійшла свята Божа благодать. Щоб тіло і душа, омиваючись освяченою водою, наситилися здоров'ям, легкістю, втіхою. Миру і злагоди вам!

***

У це свято, священне для всього християнського народу, бажаємо, щоб вас ніколи не підводило здоров'я! Щоб душа була чиста, а помисли – шляхетні. Нехай Водохреще подарує душевну рівновагу, радість, мир в сім'ї і затишок в домі!

***

Вітаю з Йорданом і від душі бажаю опустити на саме дно ополонки всі свої печалі, а далі – з чистою надією, вільною душею, міцною вірою і справжньою любов'ю продовжувати свій шлях, наповнюючи світ близьких і свій внутрішній світ радістю. Бажаю здоров'я міцного, достатку і добра!

Відкритка на Йордана - фото 301999
Відкритка на Йордана

Прикольні побажання на Йордан і Водохреще

***

Я привітаю з Хрещенням Господнім,
Цей день відомий доброю славою!
Знай, вода вся – свята сьогодні,
Але ти в ополонці довго не плавай!

***

Зі святом щиро вас вітаю!
І всього найкращого бажаю:
Щастя й радості в родині,
Щоб були усі любимі!
Щоб не знали смутку й горя,
Світлою була в вас доля.
Хрещення Господнє славте
І кохайтесь — це того варте!

***

З Водохрещам вас вітаю,
Змиє гріх нехай вода,
Хай здоров’я лиш міцніє,
Буде легкою хода.
В серці хай не буде смутку,
Зникне хай з душі тягар,
Від кохання лиш кидає
Вас періодично в жар!

***

У день Хрещення – усміхайся,
Тішся воді святій
Але понад міру не захоплюйся,
Льодяною ти водою.
Нехай Господь благословить,
Лиш не підхопи бронхіт!

***

Вітаємо з Водохрещем! Нехай у вашому домі завжди буде мир і спокій, щастя і гарний настрій! Нехай Ісус, спостерігаючи за вами з небес, регулярно обдаровує грошовим дощем і численними сюрпризами! Нехай ангели оберігають вас від найменших неприємностей! І нехай все у вас буде в сто разів краще, ніж у сусіда!

***

З хрещенням Господнім, зі святом очищення! І пам'ятай: йорданська вода від всіх проблем допомагає – і від хвороб, і від ворогів і навіть від ліні. Щоб не хворіти – в ополонку занурся, дух і тіло загартуй. Від ворогів – будинок свій святою водою покропи. Якщо лінь і млявість тебе в полон взяли – знову ж в ополонку занурся, збадьоришся на цілий рік!

***

Кажуть, що освячена в церкві на хрещення вода володіє унікальною чудодійною силою, яка виліковує людей від усіх хвороб, а ангели в цей день спускаються на Землю, щоб скупатися там, де хрестився син Божий – Ісус. Вітаємо вас з Хрещенням Господнім і бажаємо вам щастя, довголіття і допомоги справжньої живої води!

***

Радій в Хрещення – і ангел Господній прийде до тебе і подарує гарний настрій. Вмийся водою хрещенською – від хвороб позбудешся. Викупайся в ополонці – і Господь подарує тобі здоров'я богатирське. Але не переборщи – довго в ополонці не сиди, а то примерзнеш. З Йорданом!

***

Вітаю з Хрещенням і хочу побажати бути здоровішим і красивішим за всіх. А ще бажаю в ополонці зловити незаморожену Золоту рибку, щоб вона виконала всі твої бажання!

***

З Водохрещем! Бажаю не цокотіти зубами і не мерзнути, нехай водиця наповнить тебе силами могутніми і здоров'ячком міцним, нехай все погане відстане від тебе навік, а щастя і удача прилипне, як п'явка!

Картинки і відкритки зі святом Водохреща 2019

Картинка з Водохрещем - фото 302013
Картинка з Водохрещем
Листівка Христос хрищається! - фото 302017
Листівка Христос хрищається!
Відкритка з Хрещенням 19 січня - фото 302018
Відкритка з Хрещенням 19 січня
Вітальна картинка Христос Хрестився - фото 302019
Вітальна картинка Христос Хрестився
Листівка з побажаннями на Водохрестя - фото 302031
Листівка з побажаннями на Водохрестя

Вітання на Хрещення Господнє у відео

Слухайте також: Щедрівки на Йордана - українські пісні на Водохреще 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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