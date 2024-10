На концерті The Weeknd активіст вибіг на сцену із закликом про Україну

The Weeknd

Популярний канадський співак The Weeknd 6 жовтня відіграв концерт у Мельбурні, Австралія. Виступ не минув без цікавих інцидентів, які стосувались України.

Попри охорону на сцену зміг вискочити активіст, на ім'я Джонсон Вен. Про це він написав у своєму Instagram.

Вен був одягнений у червону футболку, на якій зображено синьо-жовтий прапор України. На вбранні також красувався напис англійською "Free Ukraine", що перекладається як "Свободу Україні".

Ймовірно, таким чином активіст хотів привернути увагу до війни в Україні та вкотре нагадати, що країна нині бореться за свободу проти жорстокого агресора.

Співак спочатку заховав Вена від охоронців та обійнявся з ним. Врешті, виконавець таки передав активіста охоронцям, після чого ті вивели його зі сцени.

Зазначимо, The Weeknd засудив російське вторгнення до України та підтримав українців. Зокрема, він приєднувався до акції Stand Up for Ukraine. Завдяки цьому збиралися кошти, які пішли на гуманітарну допомогу українцям. Окрім того, музикант заборонив прослуховування свого альбому, який вже випустив після російського вторгнення, на території росії.

