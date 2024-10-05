Олександр Пономарьов презентував пісню "Офіцери" присвячену українським захисникам

Український співак Олександр Пономарьов 3 жовтня презентував кліп на пісню "Офіцери", яку присвятив українським захисникам і захисницям.

Атмосферний трек вже доступний на всіх музичних платформах.

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Пономарьов є автором слів і музики нової пісні, а режисером відео став Володимир Шурубура.

Хвилююся! За годину на моєму YouTube зʼявиться пісня, присвячена нашим захисникам і захисницям! Кожен з нас має, кого відмітити в цій пісні! І я із задоволенням відмічу! Слава Богу! Слава Україні! – написав перед виходом кліпу на своїй сторінці у Фейсбук співак.

В цьому кліпі "Офіцери" можна побачити багато світлин й відеозаписів наших відважних офіцерів, які наразі боронять нашу державу від жорстокого ворога. В одному з епізодів зʼявилися також і командири Української добровольчої армії – УДА, яка стоїть на захисті української держави з перших днів російської агресії та успішно веде боротьбу у складі Сил оборони України.

Серед офіцерів, які у кадрі розглядають карту бойових дій на передньому плані добре помітний і наш відомий земляк, командувач УДА – Дмитро Ярош.

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