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Олександр Пономарьов презентував пісню "Офіцери" присвячену українським захисникам
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Український співак Олександр Пономарьов 3 жовтня презентував кліп на пісню "Офіцери", яку присвятив українським захисникам і захисницям.
Атмосферний трек вже доступний на всіх музичних платформах.
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Пономарьов є автором слів і музики нової пісні, а режисером відео став Володимир Шурубура.
Хвилююся! За годину на моєму YouTube зʼявиться пісня, присвячена нашим захисникам і захисницям! Кожен з нас має, кого відмітити в цій пісні! І я із задоволенням відмічу! Слава Богу! Слава Україні! – написав перед виходом кліпу на своїй сторінці у Фейсбук співак.
В цьому кліпі "Офіцери" можна побачити багато світлин й відеозаписів наших відважних офіцерів, які наразі боронять нашу державу від жорстокого ворога. В одному з епізодів зʼявилися також і командири Української добровольчої армії – УДА, яка стоїть на захисті української держави з перших днів російської агресії та успішно веде боротьбу у складі Сил оборони України.
Серед офіцерів, які у кадрі розглядають карту бойових дій на передньому плані добре помітний і наш відомий земляк, командувач УДА – Дмитро Ярош.
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