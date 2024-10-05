Алан Бадоєв зняв для гурту Latexfauna відвертий та спокусливий кліп "Люцерна"

Музичний гурт Latexfauna потішив шанувальників новим запальним і провокативним відео на пісню "Люцерна". Режисером ролика виступив відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв.

4 жовтня вийшов кліп українського дрім-поп гурту Latexfauna на пісню "Люцерна". Переглянути його можна на YouTube.

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Режисером став український кліпмейкер Алан Бадоєв, а постановницею хореографії Анастасія Харченко.

Для мене ця робота про спокусу. Бо Latexfauna розпалила в мені творчий вогонь, і щось, що зламалось всередині й не працювало майже три роки, стало живим, – написав Бадоєв в Instagram.

Головні події розгортаються довкола фронтмена й танцівниць, завдяки чому поєднується чуттєва хореографія та легкий вокал.

Реакція мережі:

"Хореографія рівня – божествєнна. Дівчатам та хореографу – величезний лайк!!! Богині!"

"Дмитро Зезюлін підвищує демографію як ніхто! Бо всі ці пісні створені для любові"

"Повернеться хлопець з війни, займемося лежанням під цю пісню"

"Я в захваті від отаких неймовірних текстів Латексфауна ідеальною українською. Це ж треба так мову відчувати, щоб настільки смачно слова заплітати – не просто в речення, а в картини, що оживають. Неймовірно!"

"Мені подобається як воно горить! Беззаперечний хіт!"

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