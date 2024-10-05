Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

Алан Бадоєв зняв для гурту Latexfauna відвертий та спокусливий кліп "Люцерна"

  • 404
Latexfauna - фото 1
Latexfauna / YouTube

Музичний гурт Latexfauna потішив шанувальників новим запальним і провокативним відео на пісню "Люцерна". Режисером ролика виступив відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв.

4 жовтня вийшов кліп українського дрім-поп гурту Latexfauna на пісню "Люцерна". Переглянути його можна на YouTube.

Цікаво: ТНМК презентував новий кліп на честь Дня захисників і захисниць України

Режисером став український кліпмейкер Алан Бадоєв, а постановницею хореографії Анастасія Харченко.

Для мене ця робота про спокусу. Бо Latexfauna розпалила в мені творчий вогонь, і щось, що зламалось всередині й не працювало майже три роки, стало живим, – написав Бадоєв в Instagram.

Головні події розгортаються довкола фронтмена й танцівниць, завдяки чому поєднується чуттєва хореографія та легкий вокал.

Реакція мережі:

  • "Хореографія рівня – божествєнна. Дівчатам та хореографу – величезний лайк!!! Богині!"
  • "Дмитро Зезюлін підвищує демографію як ніхто! Бо всі ці пісні створені для любові"
  • "Повернеться хлопець з війни, займемося лежанням під цю пісню"
  • "Я в захваті від отаких неймовірних текстів Латексфауна ідеальною українською. Це ж треба так мову відчувати, щоб настільки смачно слова заплітати – не просто в речення, а в картини, що оживають. Неймовірно!"
  • "Мені подобається як воно горить! Беззаперечний хіт!"

І ще: "Ніч яка місячна": Артем Пивоваров та KOLA представили новий атмосферний трек

Джерело: Latexfauna
пропозиції партнерів
Новини