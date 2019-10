Моделі 90-х: як змінилася модель королівської крові Стелла Теннант (18+)

Андрогінна зовнішність, цікавий родовід, четверо дітей – це лише крапля в морі біографії британської моделі Стелли Теннант. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає зараз у свої 48 років!

Стелла Теннант народилася в сім'ї герцога і герцогині Девонширів, які є родичами королівської сім'ї. Вона відвідувала школу Сент Леонарда. Її батьками є Тобіас Теннант і леді Емма Каведіш. Всі члени сімейства Теннант належать до шляхетного роду, саме тому Стелла має свою непідробну благородність і властиву всім людям з "блакитною" кров'ю пиху.

Після здобуття початкової освіти Стелла пішла у Вінчестерську школу мистецтв. Вона була доволі талановитою ученицею, яка робила великі успіхи у виготовленні скульптури. Дівчина прекрасно втілювала свої ідеї в різних матеріалах, починаючи від глини й закінчуючи неординарними металевими скульптурами.

У долю Стелли Теннант втрутився випадок. Дівчина познайомилася з одним зі співробітників англійського Vogue, той якраз шукав модель для нового проєкту. Треба було знайти молоду англійку, звичайну представницю лондонських вулиць. Стелла відправила до редакції журналу свої фотографії і вже через тиждень отримала запрошення взяти участь у фотозйомці.

Теннант – муза Карла Лагерфельда і Стівена Мейсела, була за свою кар'єру обличчям Chanel і Burberry, знімалася в численних рекламних кампаніях Calvin Klein, Hermès і інших модних будинків.

Однак її шлях на модний Олімп не був усипаний пелюстками троянд. Своє перше дефіле для модного показу Versace, в якому мали взяти участь найкращі моделі того часу Лінда Євангеліста і Наомі Кемпбелл, новачок Стелла Теннант провалила з тріском: позначилася відсутність досвіду і впевненості в собі. Модель надовго запам'ятала презирливо кинуте їй самим Джанні Версаче за лаштунками модного показу: "Хіба вас не попередили про те, що ми більше не потребуємо ваших послуг?".

То шубу з бобра на плечі накине, то поєднає дитсадкові рожеві колготки з мереживним нарядом, то прикрасить капелюх опудалами птахів

Згодом Стелла постійно брала участь в модних показах. Дівчина не знала відбою від престижних рекламних компаній. Зараз вона працює не тільки у сфері високої моди, а співпрацює і з демократичними марками одягу. Ось свіжий приклад: рекламна кампанія для Zara. Зазвичай Zara не запрошує відомих моделей для зйомок в рекламі, але для Стелли Теннант зробили виняток.

Модель-аристократка не боїться йти на ризиковані експерименти. Доказ тому недавня фотосесія для журналу Vogue, під час якої Стелла позувала для відомого у світі моди фотографа Стівена Мейзеля. Отже, нова спільна робота фотографа і моделі: на фотознімках Стелла відображена затягнута в корсет. Провокаційно? Так. Гарно? Ні.

Її люблять усі британські бренди з історією, адже ніхто не прикрашає всі ці болотно-коричневі твіди, макінтоші, рибальські светри і чоботи для верхової їзди так, як Стелла

Гарячі фото Стелли Теннант 18+

З 2009 року Стелла працює у благодійній "зеленій" організації Global Cool, яка пропагує економію енергії в житлових будинках. Вона знялася в рекламній кампанії цієї організації під назвою Turn Up The Style, Turn Down The Heat. Найбільше Стелла любить економити на сімейних фотосесіях і зніматися в компанії миловидних родичів у найкращих фотографів світу.

Родина Стелли Теннант

