Хто ти з серіалу Друзі? ТЕСТ про улюблених героїв

25 років тому, а саме 22 вересня 1994 року, вийшла перша серія культового серіалу "Друзі". Усі десять сезонів ми пильно стежили за життям улюбленої компанії – Роса, Рейчел, Чендлера, Моніки, Джої і Фібі. Пройди тест і дізнайся, на кого з героїв ти схожий!

Ми виросли із "Друзями" та завжди старались брати приклад з улюблених персонажів! Хотіли бути розумними, як Рос, стильними, як Рейчел, смішними, як Чендлер, дисциплінованими, як Моніка, позитивними, як Джої, та оригінальними, як Фібі. Скільки б часу не минуло, ми й досі залюбки переглядаємо серіал та ностальгуємо за тими часами.

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З нагоди 25-річчя "Друзів" ми підготували цікавий тест для всіх прихильників стрічки. Дізнайся, на якого героя ти схожий найбільше, та ділись своїм результатом у коментах!

ТЕСТ: На який серіал схоже твоє життя?