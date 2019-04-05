Привітання з Благовіщенням 2019: вірші, смс та проза українською

Привітання з Благовіщенням Господнім 2019 українською мовою читайте в нашому матеріалі! Підготували для вас красиві вітання у віршах, смс та прозі, які подарують святковий настрій вашим рідним та друзям.

У 2019 році Благовіщення Пресвятої Богородиці припадає на неділю, 7 квітня. Не забудьте поздоровити своїх близьких із величним святом – ось найкращі привітання на українській мові, які варто надіслати друзям, рідним та колегам. Обирайте найкращі вітання з Благовіщенням у віршах, смс або прозі!

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***

Свято Благовіщення прийшло до нас,

Вас вітаю, друзі, у весняний час!

Блага вість прийшла в цей знаменний день,

А за ним настане згодом Великдень.

Сповістив Архангел, що вона "жона",

Богом обрана Марія Пресвята,

І вона почула із священних вуст,

Що народить сина і назве Ісус.

Добра звістка й радість для усіх людей –

Звільнення від смерті в цей знаменний день!

Хай живе у серці радість і добро,

Віра в Бога проростає, як святе зерно!

***

Був день як день, зовсім звичайний:

Навколо була суєта,

І враз Архангел незвичайний

В Марії хату заліта.

"Радуйся, свята Маріє!

Господь Тебе благословив!" –

І про народження Месії

Посланець Божий сповістив!

Тож бажаю, щоб в любові

Й злагоді ви жили,

Віру в серці берегли,

І добро творили.

***

Радісних звісток,

Миру й добра

В свято чудове

Зичу вам я.

Міцного здоров'я,

Сонця й весни,

Любові, надії,

Віри й краси.

***

З Благовіщенням вас

Я сьогодні вітаю.

І поставити свічку

За Ісуса благаю.

Хай горить і не гасне,

Хай молитва звучить.

І від зла і образи

Хай Господь захистить.

***

Благу звістку Гавриїл

Приніс до Марії,

Богородицею їй бути, –

Матір'ю Месії.

Тож вітаю я тебе

З святом цим чудовим

Хай душа твоя цвіте

А життя буде вагомим!

***

Хай Благовіщення-свято,

Наповнить наші серця

Любов'ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров'я міцного –

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

***

З Благовіщенням вітаю.

Миру вам в душі бажаю,

Адже в цей день Гавриїл

Марії Діві сповістив,

Що буде син її від Бога,

Й така її тепер дорога.

***

Благовіщення прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай за все Господь віддячить,

І усі гріхи пробачить!

***

З Благовіщенням вас я вітаю!

Щастя, здоров'я, добра вам бажаю.

Щоб ваші помисли лиш чисті були,

І про своїх ближніх ви ніколи не забули.

***

Нехай Благовіщення прийде

І вам здоров'я принесе,

Нехай Господь благословить,

І за все винагородить.

***

Навкруги лиш чути дзвін,

Всіх вітає з святом він.

Благовіщення прийшло –

Хай пропаде всюди зло.

***

З Благовіщенням вітаю

І таке тобі бажаю:

Частіше Господу молись,

Щоб мрії всі твої збулись!

З надією ти день стрічай –

І буде краще, це ти добре знай!

***

Вітання подрузі

Нехай Благовіщення це

Тобі, подруго, принесе

Все найкраще на цьому світі,

Хай любов до тебе прийде!

Нехай очі твої блищать,

І буде щирим твій сміх,

Бажаю істинного щастя

Без лих, без жодних бід!

***

Прикольні привітання колегам

Вітаю з Благовіщенням –

бажаю підвищення!

***

Вітаю з великим святом Благовіщення! Кажуть, що в цей день навіть птахи гнізда не в'ють, тож бажаю і тобі духовно відпочити!

***

У свято Благовіщення Пресвятої Богородиці від всього серця хочу вас привітати і побажати міцного здоров'я, душевного спокою і рівноваги, моральної стабільності, взаємної любові, щастя і достатку. Будьте ласкаві, щирі і доброзичливі!

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Світле і чисте свято Благовіщення Пресвятої Богородиці нехай огорне ваш будинок теплом і ласкою. Моліться сьогодні особливо щиро, Богоматір обов'язково почує вас і подарує здоров'я, достаток і добробут. Добра і щастя вам!

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Хочу привітати тебе з великим православним святом – з Благовіщенням. Нехай благодать Діви Марії і Господа завжди допомагає тобі, береже тебе від злого, від бід і нещасть, від усього поганого і обдарує тебе своєю любов'ю, добротою і небесним теплом.

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Вітаю тебе з Благовіщенням і хочу побажати ніколи не сумувати, не перейматися через дрібниці, цінувати своїх близьких і частіше тішити їх благими звістками. Нехай настрій буде відмінним, а душа співає від радості й передбачення приємних подій!

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Сьогодні – свято Благовіщення, і мені хочеться побажати вам вірити в диво, адже саме ця віра окрилює і штовхає на подвиги. Нехай у вашому житті буде якомога більше теплих слів, щирих посмішок, хай не прийде розчарування, а удача завжди посміхається вам! Із святом, від усієї душі!

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Прийми від мене найкращі побажання у світлий день Благовіщення! Хай радісне і щасливе життя буде щедрим на тепло і добро, хай все трапляється вчасно і з благословення Божим, і нехай поруч з тобою будуть тільки найближчі люди!

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Офіційне привітання від голови колективу

Вітаю вас з величним і світлим святом Благовіщення та щиро бажаю, щоб щастя та добро ніколи не полишало ваші оселі. Я хочу, щоб кожний куточок нашої країни, кожна родина, кожна людина у цей день відчули радість, тепло та затишок. Нехай кожен з нас цього дня зробить бодай одну добру справу, допоможе ближньому, посміхнеться незнайомому, побажає добра друзям. І тоді весь наш світ стане хоч трохи світлішим, радіснішим та щасливим. З Благовіщенням!

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