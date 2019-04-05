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Привітання з Благовіщенням 2019: вірші, смс та проза українською
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Привітання з Благовіщенням Господнім 2019 українською мовою читайте в нашому матеріалі! Підготували для вас красиві вітання у віршах, смс та прозі, які подарують святковий настрій вашим рідним та друзям.
У 2019 році Благовіщення Пресвятої Богородиці припадає на неділю, 7 квітня. Не забудьте поздоровити своїх близьких із величним святом – ось найкращі привітання на українській мові, які варто надіслати друзям, рідним та колегам. Обирайте найкращі вітання з Благовіщенням у віршах, смс або прозі!
Це цікаво: Традиції і звичаї на Благовіщення в Україні
Тисніть на потрібний розділ та шукайте побажання:
- Вірші для привітання зі святом
- Оригінальні SMS поздоровлення
- Красиві вітання своїми словами (проза)
- Побажання у відео
Привітання з Благовіщенням 2019 у віршах
***
Свято Благовіщення прийшло до нас,
Вас вітаю, друзі, у весняний час!
Блага вість прийшла в цей знаменний день,
А за ним настане згодом Великдень.
Сповістив Архангел, що вона "жона",
Богом обрана Марія Пресвята,
І вона почула із священних вуст,
Що народить сина і назве Ісус.
Добра звістка й радість для усіх людей –
Звільнення від смерті в цей знаменний день!
Хай живе у серці радість і добро,
Віра в Бога проростає, як святе зерно!
***
Був день як день, зовсім звичайний:
Навколо була суєта,
І враз Архангел незвичайний
В Марії хату заліта.
"Радуйся, свята Маріє!
Господь Тебе благословив!" –
І про народження Месії
Посланець Божий сповістив!
Тож бажаю, щоб в любові
Й злагоді ви жили,
Віру в серці берегли,
І добро творили.
***
Радісних звісток,
Миру й добра
В свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров'я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.
***
З Благовіщенням вас
Я сьогодні вітаю.
І поставити свічку
За Ісуса благаю.
Хай горить і не гасне,
Хай молитва звучить.
І від зла і образи
Хай Господь захистить.
***
Благу звістку Гавриїл
Приніс до Марії,
Богородицею їй бути, –
Матір'ю Месії.
Тож вітаю я тебе
З святом цим чудовим
Хай душа твоя цвіте
А життя буде вагомим!
***
Хай Благовіщення-свято,
Наповнить наші серця
Любов'ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров'я міцного –
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!
***
З Благовіщенням вітаю.
Миру вам в душі бажаю,
Адже в цей день Гавриїл
Марії Діві сповістив,
Що буде син її від Бога,
Й така її тепер дорога.
Короткі СМС вітання на Благовіщення 2019
***
Благовіщення прийшло,
Радість людям принесло.
Нехай за все Господь віддячить,
І усі гріхи пробачить!
***
З Благовіщенням вас я вітаю!
Щастя, здоров'я, добра вам бажаю.
Щоб ваші помисли лиш чисті були,
І про своїх ближніх ви ніколи не забули.
***
Нехай Благовіщення прийде
І вам здоров'я принесе,
Нехай Господь благословить,
І за все винагородить.
***
Навкруги лиш чути дзвін,
Всіх вітає з святом він.
Благовіщення прийшло –
Хай пропаде всюди зло.
***
З Благовіщенням вітаю
І таке тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі твої збулись!
З надією ти день стрічай –
І буде краще, це ти добре знай!
***
Вітання подрузі
Нехай Благовіщення це
Тобі, подруго, принесе
Все найкраще на цьому світі,
Хай любов до тебе прийде!
Нехай очі твої блищать,
І буде щирим твій сміх,
Бажаю істинного щастя
Без лих, без жодних бід!
***
Прикольні привітання колегам
Вітаю з Благовіщенням –
бажаю підвищення!
Поздоровлення з Благовіщенням у прозі
***
Вітаю з великим святом Благовіщення! Кажуть, що в цей день навіть птахи гнізда не в'ють, тож бажаю і тобі духовно відпочити!
***
У свято Благовіщення Пресвятої Богородиці від всього серця хочу вас привітати і побажати міцного здоров'я, душевного спокою і рівноваги, моральної стабільності, взаємної любові, щастя і достатку. Будьте ласкаві, щирі і доброзичливі!
***
Світле і чисте свято Благовіщення Пресвятої Богородиці нехай огорне ваш будинок теплом і ласкою. Моліться сьогодні особливо щиро, Богоматір обов'язково почує вас і подарує здоров'я, достаток і добробут. Добра і щастя вам!
***
Хочу привітати тебе з великим православним святом – з Благовіщенням. Нехай благодать Діви Марії і Господа завжди допомагає тобі, береже тебе від злого, від бід і нещасть, від усього поганого і обдарує тебе своєю любов'ю, добротою і небесним теплом.
***
Вітаю тебе з Благовіщенням і хочу побажати ніколи не сумувати, не перейматися через дрібниці, цінувати своїх близьких і частіше тішити їх благими звістками. Нехай настрій буде відмінним, а душа співає від радості й передбачення приємних подій!
***
Сьогодні – свято Благовіщення, і мені хочеться побажати вам вірити в диво, адже саме ця віра окрилює і штовхає на подвиги. Нехай у вашому житті буде якомога більше теплих слів, щирих посмішок, хай не прийде розчарування, а удача завжди посміхається вам! Із святом, від усієї душі!
***
Прийми від мене найкращі побажання у світлий день Благовіщення! Хай радісне і щасливе життя буде щедрим на тепло і добро, хай все трапляється вчасно і з благословення Божим, і нехай поруч з тобою будуть тільки найближчі люди!
***
Офіційне привітання від голови колективу
Вітаю вас з величним і світлим святом Благовіщення та щиро бажаю, щоб щастя та добро ніколи не полишало ваші оселі. Я хочу, щоб кожний куточок нашої країни, кожна родина, кожна людина у цей день відчули радість, тепло та затишок. Нехай кожен з нас цього дня зробить бодай одну добру справу, допоможе ближньому, посміхнеться незнайомому, побажає добра друзям. І тоді весь наш світ стане хоч трохи світлішим, радіснішим та щасливим. З Благовіщенням!
Відео побажання з Благовіщення Пресвятої Богородиці
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