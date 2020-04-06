Коли Благовіщення 2020: дата свята, традиції і прикмети в Україні

Благовіщення 2020 – це одне з найголовніших свят року. Саме в цей день Діва Марія отримала звістку про те, що народить Сина Божого. При цьому дата Благовіщення завжди незмінна: дізнайтеся, коли ми святкуватимемо цьогоріч!

Християнське свято Благовіщення віряни відзначають за 9 місяців до Різдва Христового. Ця традиція ще з 560 року. Тоді дату встановили за наказом імператора Юстиніана. Відтоді дата цього свята незмінна.

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Щороку свято Благовіщення припадає на 25 березня за юліанським календарем, і 7 квітня – за григоріанським. У 2020 році Україна відзначає це свято у вівторок.

Історія свята Благовіщення

Звичайна дівчина Марія, з міста Назарет, до 14-річного віку виховувалася при храмі. У віці, коли їй належало виходити заміж, вона вибрала свою долю і дала обіцянку Богу, що збереже свою вірність і назавжди залишиться Дівою.

Відтак, священнослужителі передали Марію в будинок її родича, 80-річного старця Йосипа, з яким її й заручили. Там Діва вела звичне життя протягом чотирьох місяців, після чого отримала звістку від Архангела Гавриїла, який і сповістив їй про зачаття Ісуса. День, коли Діва Марія дізналася про те, що скоро стане Матір'ю Божою, став найважливішою подією в житті християн та отримав назву Благовіщення.

Цікаво знати. Відзначати Благовіщення церква почала в середині IV століття після того, як Різдво Христове стало самостійним святом. Дату святкування Благовіщення визначили, вирахувавши дев'ять місяців від Різдва. Дата пояснюється ще й тим, що, спираючись на Старий Завіт, Бог створив людину 25 березня.

Традиції на Благовіщення в Україні

На Благовіщення, як і на інші великі релігійні свята, не можна працювати. Під особливою забороною будь-яке рукоділля, робота з технікою та будівництво.

Вважається, що у цей день не варто починати нові справи. "Навіть птах не в'є свого гнізда" – кажуть в народі. Починання може обернутися неприємними наслідками, невдачею або навіть нещастям.

За народною традицією, Благовіщення є днем ​​свободи. Здавна в Україні на це свято було заведено випускати птахів на волю, адже птах символізує ангела, який приніс благу звістку Марії.

Раніше також існувала традиція "гріти весну" – розпалювали багаття та водити навколо нього хороводи, закликаючи весну. Цей вогонь вважався оберегом від злих духів і хвороб.

Однією з найцікавіших традицій Благовіщення є заготівля солі. Сіль, прогріта або просмажена на сковороді, саме в цей день набуває цілющих властивостей. Таку сіль поміщають у мішечок і ховають у домі, якомога далі від очей.

Протягом року ця сіль вбиратиме в себе всі негаразди, сварки, негативні емоції мешканців цього будинку. А на Благовіщення-2020 мішечок із сіллю потрібно буде спалити на багатті або в печі, знищуючи таким чином нещастя і погані спогади минулого року.

Прикмети на Благовіщення Як Благовіщення проведеш – так весь рік проживеш.

Яке Благовіщення – такий Великдень.

Якщо на Благовіщення ніч тепла, то весна буде хороша.

Якщо досі сніг лежить на дахах, то буде він в полі лежати до 6 травня.

На Благовіщення дощ – вродить жито та буде грибне літо.

На Благовіщення мороз – під кущем овес.

На Благовіщення хороший улов риби.

Хто на Благовіщення вдало зіграв в орлянку, той протягом усього року буде вигравати гроші в цю гру.

На Благовіщення злодії починають красти, щоб їм весь рік щастило.

Людину, котра працює на Благовіщення, переслідуватимуть нещастя.

Якщо на Благовіщення людина буде здорова, сита, одягнена і з грошима, то все протягом року у неї буде добре.

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