Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Стефані Сеймур (18+)

Незрівнянна Стефані Сеймур – супермодель, кар'єра якої стрімко пішла у гору в 90-х роках минулого століття. Вона була серед ангелів Victoria's Secrets, її фото прикрашали обкладинки найпопулярніших видань. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає зараз у свої 50 років.

Стефані Сеймур почала моделювати у 80-х роках і продовжила успішну кар'єру протягом 90-х. Вона була однією з перших супермоделей, які підписали контракт з Victoria's Secret, була обличчям таких брендів, як Almay, Christian Dior, Valentino і L'Oreal, Calvin Klein і Chanel, Louis Vuitton і інші. Сеймур блищала на обкладинках Sports Illustrated і Playboy. В цілому, Стефані прикрашала обкладинки понад 300 журналів!

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Я завжди наношу сонцезахисний крем – цього мене навчила мама. Я намагаюся приділяти необхідний час догляду за шкірою – особливо ввечері, перед сном: вночі шкіра відновлюється. І не забуваю про косметологію

У 1983 Сеймур подала заявку на участь в конкурсі Elite Model Management. Призове місце вона не зайняла, але змогла звернути на себе увагу представників різних модних видань і агентств. Дівчині стали надходити пропозиції, і до кінця вісімдесятих її кар'єра пішла в гору.

Дружина мільйонера – це вам не по подіуму ходити

У 1990-х роках Стефані була настільки популярна, що її вважали однією з найкращих моделей цієї епохи, вона була поряд з такими моделями як Клаудіа Шиффер, Єва Герцигова і Хелена Крістенсен. Її робочі дні були розписані по хвилинах, а про вихідні вона могла тільки мріяти. Постійні зйомки для рекламних кампаній, перельоти, виступи на кращих подіумах світу, фото для найзнаменитіших глянців, однак незважаючи на завантаженість, Стефані зізнається, що саме про таке життя вона і мріяла.

Гарячі знімки 18+ Стефані Сеймур:

Мені подобається сільське життя, а робота в саду краща за фітнес. Я стала як Марія Антуанетта. Ні, я не налягаю на тістечка. Просто вона влаштувала у Версалі маленьку ферму з хлівом. Я олію поки не збиваю, зате розводжу кілька порід курей

Двічі її фото прикрашало обкладинку найпопулярнішого еротичного глянцю Playboy, в 1991 і 1993 роках. Після виходу цих випусків за моделлю закріпився статус секс-символу того часу, хоча і в 2019 році жінка, незважаючи на вік, виглядає надзвичайно і по праву заслуговує такого ж звання.

У моделі була можливість спробувати свої сили і в кіно, проте великим успіхом її акторські таланти не увінчалися. Проте такий досвід допоміг Стефані ще раз зрозуміти, що її призначення бути моделлю і з ще більшим ентузіазмом зануритися в роботу.

У мене є дві пристрасті: сучасне мистецтво і коштовності. І те й інше я охоче колекціоную

Зараз 50-річна Сеймур все ще займається модельним бізнесом, і нещодавно була названа всесвітньою "прес-моделлю" бренду Estée Lauder. Вона стала співзасновником і запустила лінію білизни під назвою Raven & Sparrow, що продають виключно в Нью-Йорку.

Марлон Тейшейра і Стефані Сеймур, 2019 рік

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